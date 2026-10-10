从跌倒到重新站起

三年前，露丝米娜（Rosemina Hamzah）照顾2岁孙子时不慎跌倒，双腿经常酸痛，走路、上下楼都吃力。

家人原本想买助行器，但33岁的女儿玛丽安（Maryam Rahman）是健身教练，不愿母亲依赖器具，主动请缨：“给我三个月，看我能帮妈妈改善多少。”

她先斩后奏，替母亲报名健身房并付清会员费。

从抗拒到主动加重量

33岁的玛丽安为了不让母亲依赖助行器，自告奋勇当起露丝的健身教练。（梁麒麟摄）

露丝起初十分抗拒。

“我从没去过健身房，看到各种器械就害怕，担心再受伤。但女儿付了钱，只好硬着头皮试试。”

就这样，露丝成了玛丽安最年长的学员。玛丽安从基础动作开始，帮母亲建立平衡感和肌力。身体变强后，露丝已能熟练操作器械，进行全身力量训练。

她笑说，有时女儿怕她受伤不敢加重量，反而是她主动要求挑战。

健身让人变年轻？

73岁丝米娜，从害怕“形状各异”的器械，到如今每周到健身房“报到”三次，身体状况得到极大改善。（梁麒麟摄）

坚持健身一年后，露丝的身体状况有了明显改善。过去她走几步就喘，上下楼要人搀扶；和孙辈外出，须扶着孙子肩膀才勉强跟上，孙子还常停下来等她。

年迈的她此前也无法完成回教徒祷告中跪下的动作。如今“跪下、站起”毫无压力。

她两眼放光告诉记者，觉得自己“变年轻了，现在可以到处‘趴趴走’，不再受身体限制”。

除了行动能力有所提升，露丝的健康也明显改善。她说，自己已经无须服用糖尿病药物，控制胆固醇和高血压的药物剂量大幅减少。“医生都讶异我的进步，让我继续坚持运动。”

硬拉夺冠 11月挑战Hyrox

今年8月，露丝参加MBold健身房举办的硬拉（Deadlift）比赛，在“70岁及以上”组别以67.5公斤夺冠，刷新个人纪录。

露丝参加了力量训练健身房MBold举办的硬拉（Deadlift）比赛，并在“70岁及以上”的组别中，以67.5公斤的傲人成绩夺冠，还刷新了个人纪录。（受访者提供）

露丝此前最多拉起62公斤，没想到比赛中“大爆发”，多举5公斤多。“我十分开心，完全没想到能完成这么大突破。”

她原本还想挑战70公斤，无奈被女儿以安全为由“踩刹车”。

对玛丽安而言，除了母亲身体状况的改善，更重要的是她重新找回自信。（梁麒麟摄）

健身也让母女有了新目标。两人已报名11月Hyrox赛，以母女组合参赛。玛丽安曾多次参加Hyrox，还飞到雅加达、日本参赛，让露丝也“心痒痒”。

高难度让她猛打退堂鼓，但女儿承诺手把手教她，她才答应。

露丝、玛丽安两人报名了11月的Hyrox赛事，以母女双人组合参加。（梁麒麟摄）

玛丽安说，目标不是名次，而是带母亲一起体验。对她而言，更重要的是母亲重新找回自信。

“能够帮助母亲训练，见证她逐渐恢复行动能力，令我十分庆幸从事这份职业。她很有韧性，也很自律。我为她制定的计划，她都会毫无怨言地坚持执行。”

从害怕健身房到硬拉冠军，从靠人搀扶到准备参赛，露丝米娜用一年证明：年龄不是终点，行动才是答案。