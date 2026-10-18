月租高达3万9000元的圣淘沙升涛湾豪宅，在公司租户退租时引发纠纷。租户最终成功索回一个月租金的押金，房东索赔4065元房屋修复费，却因无法证明实际损失，只获50元象征式赔偿。

房东申请上诉许可时，代表律师因无法指出相关证据及准备不足，受到法官批评。法庭最终驳回申请，列为答辩人的两名房东苏迪（Sudip Dutta）和阿尔蒂（Aarti Dutta）须承担相关诉讼费。

据了解，高庭已批准房东提出的上诉许可申请，案件将进入上诉程序，尚待审理。

网络资料显示，本案租户Golden Mango私人有限公司是一家批发贸易公司，注册于2022年7月。公司与答辩人签订一年租约，租期从2022年8月1日至2023年7月31日。

双方后来同意将租期延长四天至2023年8月4日，不另收租金。但交房时，房东代表以租户尚未完成一些维修为由拒绝收房，并拒绝退还3万9000元押金。

租户因此入禀国家法院索回押金，并要求房东赔偿园艺绿化、窗帘干洗及专业清洁费共6238元。房东则反诉，指租户违反租约中须完好交还房屋及安排潜在租客看房的条款，索赔4065元修复费，并称租户直到8月23日才真正交房，要求2万4700元双倍租金。

房东未能证明实际损失 双倍租金索赔同遭驳回

国家法院法官黄献萍裁定，租户已于8月4日尝试交房，并退还大部分门卡和钥匙。租户后来保留一张门卡，是应房东代表要求返回单位维修，因此不构成逾期占用。

房东虽称租户从8月5日至23日逾期占用单位，但诉状只要求相关损失待评估，也没有在庭审中提供实际损失的证据。法官指出，即使认定租户逾期占用，房东也无法据此获得赔偿。

至于2万4700元双倍租金，房东从未在诉状中提出，也没有申请修改诉状，因此不能到结案陈词时才提出，索赔遭驳回。

对于4065元修复费，法官认定单位确有一些轻微缺陷，但房东无法证明具体缺陷项目，也没有提供发票或承包商报价单证明维修费用，最终只获50元象征式赔偿。

租户索赔的6238元园艺、清洁及窗帘干洗费用也不获批准，因为这些属于租约规定的交房维护责任。扣除50元赔偿后，租户获准取回3万8950元押金余额，另获利息及部分诉讼费。

房东不满裁决，申请上诉许可。法庭于8月4日审理申请时，代表律师陈文成（译音）的表现受到法官批评。

法官要求陈律师指出支持4065元修复费的具体发票，陈律师承认无法指出，并称发票已在庭前文件披露阶段交给对方，因此无需在庭审时呈堂。

法官认为，陈律师混淆了庭前披露文件与庭审中作为证据获采纳的区别。身为本案审讯时的代表律师，却对一天审讯中呈堂的书面证据存在如此严重的误解，“令人担忧”。法官也提醒他，在宣誓书中表达实质立场时，必须谨慎措辞。

法官也批评陈律师准备不足，指他直到聆讯期间才开始下载相关诉讼文件，还须在手提电脑和响着的手机之间来回切换。法官形容这一幕“只能让人感到同情”，并主动提出短暂休庭让他准备，但被陈律师拒绝。

最终，法官无需传召租户律师回应，便当场驳回房东的上诉许可申请，并判房东承担相关诉讼费。