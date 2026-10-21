男子佯装顾客买手机，众目睽睽下抢走iPhone 17 Pro Max，三店员拔腿狂追，搜寻15分钟，仍让对方逃脱，恐损失近2000元。

这起事件发生于星期二（10月20日）下午1时许，地点是在后港中路第811座的一家手机店。

遭殃的手机店员工蒋锦麒（34岁）接受《新明日报》访问时指出，当时一名20多岁、左手臂满是文身的男子戴着头盔出现在店内，要求看苹果手机iPhone 17 Pro Max，孰料对方只看了一下，就突然拿起手机逃走。

“我立即追了出去，还在附近找了一下，但没有看到那人，于是返回店里，联系其他同事过来帮忙看店，打算与另一名同事再出去找。”

其间，蒋锦麒再叫上另一名同事一起寻找，最后找不到人，无奈返回店内报警。“我们三个人在附近跑来跑去，找了15分钟，跑到气喘，都没能抓到男子。那台手机的价值近2000元，恐怕追不回来。”

他说，手机店营业超过五年，首次碰到类似事件，让他心有余悸。“现在，我每次拿出手机给顾客看，都会紧盯对方的一举一动。

根据蒋锦麒所提供的闭路电视画面，涉案的男子身穿白衣，左手臂满是文身，全程戴着头盔，似乎早有预谋，一开始就掩饰身份。

据观察，手机店设有超过10个闭路电视，不远处还有警方电眼，男子竟在大白天抢手机，行径大胆。

新加坡警察部队受询时证实接获投报，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2026年10月21日的《新明日报》。