辛苦建造本地赛道等设施 客工受邀到场感受F1魅力

每年的世界一级方程式赛车（F1）新加坡站，都必须动用大批人力建造及在赛后拆卸赛道的各项设施。部分参与建筑工程的客工，星期五（9月15日）就首次受邀到滨海湾赛道观赏F1练习赛，见证他们努力的成果。

客工援助组织ItsRainingRaincoats在脸书分享了一些客工到赛道公园享受氛围的照片。贴文写道：“赛车飞驰的跑道是由我们的客工兄弟们建造及铺上沥青的，他们也是在比赛前几天甚至几周辛苦地搭建看台、桥梁和所有基础设施的人。在人群和车队离开后，他们还将辛苦工作很长时间，拆除并储存所有这些东西，留到明年使用。

🏎️💨 Migrant Workers at the SG Grand Prix for the very first time!! 🏁🚩 Our migrant brothers had a blast on Friday night... Posted by ItsRainingRaincoats on Friday, September 15, 2023

新加坡F1站技术总监埃曼纽埃尔上周接受《联合早报》采访时表示，由于本地的F1比赛在街道举行，因此除了固定的维修大楼外，其余设施如观众席、围栏、照明等，每年都需要客工一步步建造，并在曲终人散后再慢慢拆卸。

埃曼纽埃尔说，大约3900名工人参与了建筑工程，他们在五个月前就开工，过后还需要花两个月的时间才能完全拆完相关设施，年复一年如此进行。

ItsRainingRaincoats在文中感谢贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉、新加坡大奖赛公司、捐赠者及义工的帮助，才能让客工们体验F1的魅力。

年长者学生运动员等 受邀到场观赛

🔥 Welcoming our local community to our F1 circuit! 🏎️ 🏁 Hosted ~100 active ageing seniors from People’s Association... Posted by Alvin Tan 陈圣辉 on Friday, September 15, 2023

此外，根据陈圣辉的贴文，一些本地年长者、非营利组织Access Singapore帮助的学生、莫哈默狄雅福利院的青少年、本地运动员、商界领袖、武装部队分遣队指挥官等，也分别在星期五和六（9月16日）受邀到场观赏F1。

副总理兼财政部长黄循财、取代交通部长易华仁监管新加坡F1的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙，以及陈圣辉，星期六接待了上述部分团体。

DPM Lawrence Wong, Minister Tan See Leng and I got to host local community, union, business leaders, students as well as... Posted by Alvin Tan 陈圣辉 on Saturday, September 16, 2023

陈圣辉表示，新加坡F1能顺利进行，背后有多达3万名人员的辛劳。这也包括许多来自工程、建筑、接待行业的众多公司。他提到，支持新加坡F1的企业多达九成是本土企业。

今年的新加坡F1落幕后，明年的新加坡站比赛将在2024年9月20到22日举行。这将是新加坡F1的第15届赛事。