【亚运会】帆船健儿墨士廉卢军汉 贡献我国首两金

新加坡在杭州亚运会的首两枚金牌由帆船队的墨士廉和卢军汉贡献，两人参加的项目分别是水翼风筝板和男子标准激光型帆船（ILCA 7）。

杭州亚运会进行第四天，新加坡终于打破金牌荒，由帆船队的墨士廉和卢军汉贡献两枚金牌。

两人在星期三（9月27日）帆船赛最后一天，分别从男子水翼风筝板和男子标准激光型帆船（ILCA 7）带回金牌。

两名运动员在最后一天比赛前，都在各自的项目中处于领先位置。星期三的比赛因宁波亚帆中心一带风势不佳，当天所有比赛取消，墨士廉和卢军汉得以凭借之前的优异表现，双双锁定金牌。

墨士廉虽然只有17岁，并且是首次代表新加坡出征运动会，但他是水翼风筝板的三届世青赛冠军，上个月更在成人世锦赛封王，因此被视为新加坡代表团在本届亚运会的主要夺金点之一。

来到杭州之后，他果然没让人失望，在男子水翼风筝板前16轮的每一轮赛事都领先群雄，可以说完全统治这个项目。

此项目的银牌和铜牌分别归中国的张浩然和泰国的韦斯顿所有。墨士廉是七名参赛选手中年纪最小的。

墨士廉：享受团队氛围

墨士廉的父亲是瑞士人，母亲是新加坡华人。他出生于新加坡，但在国外长大，成长环境和许多人不一样。

为了在水翼风筝板这项运动中精益求精，他从小到处训练比赛，从未踏入学校上课，都是在家自习。对于他的这个决定，父母给予百分百的支持，但由于经常一个人训练，墨士廉非常享受这次亚运会能和新加坡帆船队的队友一同出征。

他说：“我很高兴第一次参加亚运会，我深切感受到队友们的支持和浓厚的团队精神，我觉得，这对于我们在这里取得的成绩，起到了很大的作用。虽然没能完成比赛有点可惜，但我们的团队精神真的很棒，我为新加坡感到骄傲。”

被问及在赢得世锦赛后会不会面对很大的压力，他说：“我一般都是自己给自己压力，因为我是个喜欢竞争的人。压力其实也是一种鼓励，是提醒，是个相当复杂的东西，但对我而言，它利大于弊。”

金牌让卢军汉获奥运资格

对卢军汉来说，这次夺冠的意义更加重大，因为这不仅是他的首枚亚运会金牌，也是巴黎奥运会的参赛资格。

卢军汉在本届亚运会首夺金牌，并拿到巴黎奥运会男子标准激光型帆船（ILCA 7）的参赛资格。（海峡时报）

虽然亚运会也是水翼风筝板的奥运会资格赛之一，夺冠就能取得奥运会参赛资格，但墨士廉已凭借上个月在世锦赛夺冠提前将奥运门票收入囊中，是新加坡帆船队首名锁定巴黎奥运会入场券的选手。

卢军汉在2010年年仅13岁时，就在亚运会夺得男子乐观者型帆船赛季军，2018年上届亚运会则在男子标准激光型帆船项目收获铜牌，这是他首次在亚运会登顶。

同时也是近三届（2017年、2019年、2023年）东运会男子标准激光型帆船冠军的卢军汉受访时说：“这是我的第一枚亚运会金牌，还因此获得了奥运会参赛资格，我实在太开心了。”

卢军汉两年前也参加了东京奥运会，但那时到最后一刻才锁定奥运门票。

卢军汉透露，自己参与的第一个亚运会也是在中国举行，所以“这次能够回来，并夺得金牌，真的非常特别。”