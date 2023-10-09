跑进2小时零1分第一人 基普图姆芝加哥赛创世界纪录

（芝加哥法新电）肯尼亚“长气袋”基普图姆（Kelvin Kiptum）星期天（10月8日）在芝加哥马拉松赛跑出2小时零35秒，以破男子马拉松世界纪录的成绩夺冠。他也是有史以来跑进2小时零1分的第一人。

基普图姆打破了同胞基普乔格（Eliud Kipchoge），在2022年柏林马拉松赛创造的2小时01分09秒的旧世界纪录。基普图姆说，“我非常高兴。我确实是冲着刷新纪录而来的，很幸运的是，我刷新的是世界纪录。我知道，总有一天，我会成为世界纪录保持者”。

这只是基普图姆第三次参加全程马拉松赛，而他在前两次也获得了冠军。去年12月，他首次亮相西班牙巴伦西亚马拉松赛就夺冠，之后又在今年4月的英国伦敦马拉松赛夺冠。

在芝加哥这个凉爽多云的日子，4万7000多名跑手参加了第45届芝加哥马拉松赛。

起跑后，基普图姆一马当先，成为第一集团的六人之一。他在五公里处甩掉了卫冕冠军肯尼亚选手基普鲁托（Benson Kipruto），与另一名肯尼亚选手马迭科（Daniel Mateiko）并驾齐驱。

基普图姆以1小时零48秒抵达半程，在第20英里（约32.19公里）处领先马迭科4分21秒。在40公里处则比世界纪录快了30秒，为创造新的世界纪录扫奠定基础。

到达终点线前，基普图姆向观众挥手并飞吻，然后高举双臂冲线。他说：“我当时看到时间，感觉状况还好，也许是因为还有一点肾上腺素。”

基普鲁托和东京奥运会铜牌得主、欧洲纪录保持者比利时的阿布迪（Bashir Abdi），分别以2小时04分02秒和2小时04分32秒的成绩收获第二和第三名。