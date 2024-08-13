侧记：再见巴黎 谢谢你让我痛并快乐着

如果要用一个字来形容这次的巴黎奥运会采访，那无疑是“累”，但如果可以重新选择，我还是会毫不犹豫地接受这项任务，毕竟和运动员一样，报道奥运会的机会，或许一辈子只有一次。

本以为新加坡只有23名运动员参加巴黎奥运会，比起三四百人参加的东运会和亚运会，工作会轻松许多，但原来是我太天真，每天得写不少稿件，而且一般上都超过一则新闻主文。加上巴黎和新加坡有六小时的时差，我必须在更短时间内完成工作。

有时候碰到两场重要比赛在巴黎时间下午同时进行，我真切地感受到心跳加快，紧张到连电脑、手机都被手心的汗给浸湿了。

最“要命”的还是在马赛报道我国水翼风筝板小将墨士廉比赛的那几天。比赛持续被天气干扰，不是减少、延迟就是在接近截稿前突然宣布取消比赛，让我们措手不及，稿件改了又改。因为这是奥运会帆船赛的新项目，大家都还在摸索很多规则，即便是帆船媒体室的工作人员，也会在传达错误信息后再进行纠正，感受到了什么叫“兵荒马乱”。

庆幸的是，新加坡媒体同仁都很友善，大家互相帮助。你分身乏术，运动员采访录音我传给你；你来不及填饱肚子，我帮你打包，完全没有所谓的恶性竞争。为了照顾彼此安全，我们也尽量结伴同行。我特别要感谢的还是《海峡时报》的一名女记者，她愿意在我临时得出发前往马赛时，暂住在她的酒店房间一晚。

地铁站内累得蹲下 法国警察关心问候

我自认不是一个写稿快的人，更喜欢慢工出细活，所以对于每天最终都能顺利完成任务，还是挺惊讶与自豪的。

虽然有时真的忙得有点喘不过气，一度还因为在大太阳底下走太久而开始听不见声音，在地铁站内累得不禁蹲下引来法国警察的关心问候，但这次的巴黎奥运会采访真的获益匪浅。不仅能近距离看到不少大咖运动员，还能见证我们自家运动员拼尽全力、真情流露，更有机会到新加坡驻法国大使符秀丽的官邸和她做专访，这些都是非常宝贵的经验。

不过，我还是很高兴长达16天的“人肉打字机”生活终于结束，现在要到瑞士登山放空了。