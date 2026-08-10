（马德里综合电）经过多年猜测，莫里尼奥（Mourinho）终于确认，他曾在2013年同意接替弗格森（Ferguson）执教曼联（Manchester United），但随后改变主意，选择重返切尔西（Chelsea）。

现年63岁、如今第二次回到皇家马德里（Real Madrid）执教的莫里尼奥，在一部关于他职业生涯的Netflix新纪录片中说：“当我离开皇马时，我已经签约，准备在弗格森爵士之后去曼联。”

曾在老特拉福德执教26年、赢得13座英超冠军，并于2013年退休的弗格森也证实：“他（莫里尼奥）确实得到了这份工作，是的。

“我让他坐下来，向他解释了情况。在我看来，他是接受了的。然后，几个小时之内，事情就变了。”

改变的原因是，莫里尼奥觉得自己无法拒绝重返切尔西。此前，他曾在2005年和2006年带领切尔西连续赢得英超冠军。

弗格森：可以理解但失望

弗格森回忆道：“一天晚上，他打电话给我，哭着说：‘亚历克斯，我做不到。我已经向切尔西许下承诺，我不会违背自己的承诺。’

“他给我的理由，我可以理解，但我很失望。”

莫里尼奥说，能够获得接替弗格森的机会让他“非常受宠若惊”，因为“曼联有着巨大的吸引力”。

但他解释说：“热爱足球是一回事，热爱某一家俱乐部又是另一回事。

“我认为这比对足球的爱更强烈。从根本上说，在离开皇家马德里之后，我需要感受到自己被爱。

“对我来说，失去成为弗格森爵士继任者的机会是很痛苦的，但我并不后悔，因为那是我用心作出的决定。”

他最后在2013年到2015年期间重返切尔西，赢得个人第三座英超冠军以及联赛杯冠军，并在2016年第二次获得执教曼联的机会。

在弗格森退休后，莫伊斯（Moyes）和范加尔（van Gaal）先后出任曼联主帅，过后莫里尼奥接棒，赢得联赛杯和欧洲联赛冠军，但在2018年12月因球队战绩下滑被解雇。

首次离开皇马时和队长卡西关系破裂

今年6月，莫里尼奥重返另一家老东家皇家马德里。他此前在2010年到2013年执教这支“银河战舰”，但最后因和时任队长卡西利亚斯（Casillas）以及其他球员关系破裂，不愉快地收场。

他在伯纳乌的前两个赛季带领皇马赢得西甲、国王杯和西班牙超级杯冠军，并在2011-12赛季拿到100分缔造西甲纪录。

莫里尼奥（右）和卡西利亚斯关系破裂，影响更衣室氛围。莫里尼奥最终在2013年离开皇马，不过在今年再次成为皇马主帅。（互联网）

然而，莫里尼奥在马德里的第三个赛季出现崩盘。2012-13赛季结束后，巴塞罗那（Barcelona）追平皇马此前创造的100分纪录，皇马那个赛季落后巴塞15分，最后莫里尼奥被解雇。

那个赛季莫里尼奥对待卡西利亚斯的方式也造成更衣室分裂。卡西为皇马效力25年，出场725次，赢得三座欧冠和五座西甲冠军，但在2012-13赛季大部分时间里都坐在替补席上。

卡西利亚斯说：“我和何塞（莫里尼奥）之间的关系非常冷淡。那些年，我真的认为事情被推到极限，最后那根绳子断了。”

皇马前中场赫迪拉（Khedira）说，莫里尼奥与卡西利亚斯的裂痕影响所有人。

他说：“伊克尔（卡西利亚斯）是皇马传奇，受到每一名皇马球迷的喜爱。他让他坐替补，不和他说话，还在媒体上说他的坏话。所以老实说，那个更衣室成了一场噩梦。

“在那之后，何塞和很多很多球员之间的关系都破裂了——比如克里斯蒂亚诺（罗纳尔多，C.Ronaldo）和西班牙球员卡西利亚斯、拉莫斯（Ramos）。这些球员对更衣室氛围极其重要。”

莫里尼奥：卡西态度不好

莫里尼奥则声称，卡西利亚斯的态度不好。他说，卡西利亚斯三次找他谈话，分别向他争取为国家队球员申请更多假期，申请把训练推迟一小时，以及希望在比赛日当天集合直接去球场，而不是去酒店住。

莫里尼奥说：“在很短时间内，我就意识到他们被宠坏了。”

西班牙前队长卡西利亚斯还透露，他曾因莫里尼奥对待自己在国家队中效力于巴塞罗那的队友的态度，而与他发生冲突。

对此，莫里尼奥毫无歉意。他说：“有些事情我不接受，也永远不会接受。当有人不尊重我时，那就是问题。我说，这是巴塞罗那，这是皇家马德里。当你去国家队时，你可以亲吻那个人，但现在不行。这是战争。”