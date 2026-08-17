（德国综合电）凭借姆巴佩（Mbappe）回归即建功，以及赫伊森（Huijsen）和卡洛斯·埃斯皮（Carlos Espi）的进球，皇家马德里（Real Madrid）在当地时间星期天（8月16日）以3比0轻取德甲球队沙尔克（Schalke）后，以不败战绩结束季前最后一场热身赛。

这是莫里尼奥（Mourinho）“二进宫”执教皇马后的第五场比赛，球队取得三胜二和保持不败，也收获季前热身赛三连胜。皇马将在下星期天（23日）客场挑战西班牙人，正式开启新赛季西甲征程。

刚率领法国队在世界杯闯进四强的姆巴佩较晚归队，因此缺席皇马此前的四场季前热身赛。但他在沙尔克主场迅速找回状态，并在开场仅六分钟便抓住沙尔克防守失误，断球后单刀突入禁区冷静低射破门，帮助皇马以1比0取得领先。

姆巴佩刚回归球队就闪电破门，为皇马早早建立领先优势。（法新社）

皇马第20分钟扩大优势，居莱尔（Guler）开出左侧角球，赫伊森在门前高高跃起，力压防守球员头球破门，将比分改写为2比0。不过，姆巴佩在上半场结束前因与对方球员发生冲突而吃到黄卡，最终只踢46分钟便被换下。

易边再战，皇马第57分钟踢出快速进攻，替补登场的埃斯皮及时包抄头球破门，助队以3比0领先。皇马第74分钟本有机会扩大比分，但维尼修斯（Vinicius）的破门因越位被判无效，因此皇马最终以3比0击败沙尔克，豪取季前赛三连胜，并以五场不败的成绩结束备战。

皇马仍需磨合阵容

皇马主帅莫里尼奥保住“二进宫”后五场比赛不败的傲人佳绩。（路透社）

考虑到皇马今夏引进多名球员，莫里尼奥仍需要进一步磨合阵容，真正的考验或将在联赛开始后到来。

莫里尼奥赛后说：“这场比赛对球队和球员个人来说都是积极的。部分归队较晚的球员，其体能与对抗强度尚未达到首日参训球员的水平。很明显，他们在节奏、强度和耐力方面都存在差异。但从战术层面来说，这些想法正在逐渐成形。”

询及新援融入球队的情况时，他说：“现在很难谈论个人，因为我们作为一个团队正在成长。我们队里只有优秀的球员，我们需要通过这些球员的共同努力，打造一支非常优秀的球队，这就是我们正在努力的方向。”