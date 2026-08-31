（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）在新加坡时间星期天（8月30日）晚上举行的西甲联赛中以4比0横扫来访的升班马马拉加（Malaga），以开季三战全胜的战绩登上榜首，但卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）目前少赛一场。

在“天选之人”莫里尼奥（Mourinho）率领下，皇马上半场在短短10分钟内就连进三球。贝林厄姆（Bellingham）在第19分钟突破两名防守队员后进球，并在第26分钟造成对方门将埃雷罗（Herrero）乌龙送礼。

四分钟后，姆巴佩（Mbappe）凌空抽射破门，将皇马的优势扩大到三球。到了完场补时第一分钟，土耳其中场居莱尔（Guler）锦上添花，帮助皇马以4比0大胜马拉加。

贝林厄姆下半场被换下时，获得现场球迷起立鼓掌。他说：“能够为这家俱乐部效力，并在这些球迷面前踢球，是一种荣幸。他们的掌声让我非常开心。”

这名英格兰国脚还谈到自己在莫里尼奥麾下担任进攻型中场的角色。“如果球队需要，我可以更加靠前，也可以回撤。我非常享受现在的比赛。”

姆巴佩、贝林厄姆和维尼修斯（Vinicius）三大球星都在赛季初表现出色，姆巴佩还在上场比赛上演帽子戏法，目前以四球登顶西甲射脚榜。

莫里尼奥赛后说：“下半场更多是在控制比赛，节奏有所放缓。马拉加在控球时踢得更加从容，但每当我们提高比赛节奏时，总感觉还能再进一两个球。”

在莫里尼奥（右）的执教下，皇马新赛季前三场保持全胜，其间攻入10球且仅失两球。（路透社）

皇马本赛季首次完成零封，莫里尼奥认为这对球队十分重要。这名63岁的葡萄牙主帅说：“足球不仅仅是享受进球的美妙，也要让你回家时觉得，我们是一支非常稳固的球队。”