（马德里法新电）前锋姆巴佩（Mbappe）梅开二度，帮助皇家马德里（Real Madrid）星期六（9月12日）以4比1大胜巴列卡诺（Vallecano），在西甲积分榜上追平榜首的巴塞罗那（Barcelona）。

莫里尼奥的球队在上一轮西甲不敌贝蒂斯（Betis）后重返胜轨，本场面对同城球队巴列卡诺，皇马在上半场结束前就已经取得三球领先，取得一场令人信服的胜利。

姆巴佩在第14分钟罚球命中，为“银河战舰”取得领先。

这名法国前锋随后在第17分钟送上助攻，卡雷拉斯（Carreras）与姆巴佩完成传切配合后劲射破门。

第35分钟，维尼修斯（Vinicius）沿左路突进后倒三角回传，贝林厄姆顺势打入皇马第三球和个人本赛季第三球。

第51分钟，巴列卡诺扳回一城。维尼修斯在压力下将球丢给卡梅略（Camello），后者捅射得分，攻入本赛季个人西甲第六球，与巴塞罗那的拉菲尼亚（Raphinha）及过后在本场完成梅开二度的姆巴佩并列射脚榜第一。

巴列卡诺过后继续反扑，皇马门将库尔图瓦（Courtois）扑出两次攻门。莫里尼奥随后派上土耳其中场居勒尔（Guler），以帮助球队重新掌控局面。

补时阶段，居勒尔参与制造皇马第四球，姆巴佩冷静低射打向远角破门。

莫里尼奥在接受皇马电视台采访时说：“赢球至关重要，尤其是在上一场西甲输球之后。

“我们在上半场就杀死比赛——这并不容易，考虑到我们刚踢完欧冠后还像这样投入比赛，不只是身体层面，也包括心理层面。”

其他成绩方面，升班马桑坦德（Racing Santander）以2比1击败排名第三的阿拉维斯（Alaves）；西班牙人（Espanyol）客场2比0战胜奥萨苏纳（Osasuna）；毕尔巴鄂（Bilbao）则在主场1比1战平埃尔切（Elche）。