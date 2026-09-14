（巴塞罗那综合电）巴塞罗那（Barcelona）的西班牙前锋亚马尔（Yamal）说，凭借过去一年在世界杯和西甲赢得冠军荣誉，他在金球奖的争夺中应比皇家马德里（Real Madrid）的法国国脚姆巴佩（Mbappe）更具优势。

自9月8日公布30名候选人的正式名单以来，关于谁将赢得2026年金球奖的争论愈演愈烈，其中姆巴佩和亚马尔是这个奖项最有力的两大竞争者。两人也都公开表达了自己对谁应该在10月26日获得这项殊荣的看法。

在刚刚过去的这个评选期里，亚马尔不仅随巴塞拿下西甲和西班牙超级杯冠军，更在夏天的美加墨世界杯上，帮助西班牙国家队时隔多年再次捧起大力神杯。他在57场比赛中贡献25个进球和20次助攻，并荣膺西甲赛季最佳球员。

相比之下，姆巴佩虽曾成为世界杯、西甲和欧冠最佳射脚，但上赛季效力皇马期间未能赢得任何奖杯，法国也止步世界杯四强。在缺乏重量级团队荣誉支撑的情况下，他的个人数据显得说服力不足。

在接受西班牙电视台节目访问时，亚马尔直言：“老实说，如果要说世界最佳，可能有两个人。而今年的话，考虑到我赢得的荣誉，我觉得自己配得上这个奖。在我看来，我和姆巴佩就是世界上最好的两名球员。对我来说这非常明确，所有真正看比赛的人也都知道这一点。”

不过，姆巴佩日前接受《法国足球》专访时说，没有球员比自己更出色。他说：“我认为我今年能拿下金球奖。有人说我没拿到冠军，但这是个人奖项，主要看球员的个人表现。我始终认为，金球奖应该给特别的球员，团队合作固然重要，但它毕竟是个人奖项。”

这也让两人的金球奖之争增添话题性，亚马尔去年在评选中获得第二名，仅次于法国前锋登贝莱（Dembele）。姆巴佩则曾在2023年的评选中排名第三，但那一年阿根廷球王梅西（Messi）创纪录地第八次赢得这个奖项。