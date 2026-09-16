（埃尔切综合电）皇家马德里（Real Madrid）新加坡时间星期三（9月16日）客场以3比2险胜埃尔切（Elche），埃斯皮（Espi）在补时阶段攻入绝杀球，帮助皇马以15分暂列西甲第二，与榜首少赛一场的巴塞罗那（Barcelona）同分。

埃斯皮可谓是皇马的福将，在开季首轮对阵西班牙人（Espanyol）时，他在第90分钟攻入绝杀球，帮助球队以2比1取胜。此番他再次在关键时刻拯救“银河战舰”，在第91分钟接获姆巴佩（Mbappe）传球后，在后点推射破门。

埃斯皮是皇马今夏从莱万特（Levante）签下的球员，本赛季至今尚未获得首发机会，但他替补出场后，攻入的两个进球都十分关键。

皇马六轮联赛取得五胜，与卫冕冠军巴塞罗那同积15分，目前仅以净胜球劣势排在第二位。巴塞将在新加坡时间星期四（17日）凌晨主场迎战桑坦德（Racing Santander）。

皇马主帅穆里尼奥（Mourinho）本场让中场主力贝林厄姆（Bellingham）轮休，由居莱尔（Guler）顶替他首发。

两队球员赛前都穿上印有声援休达（Ceuta）居民信息的短袖。这个位于北非的西班牙属地近期发生移民危机。不过，姆巴佩、维尼修斯（Vinicius）和科纳特（Konate）将短袖向上卷起一半，似乎遮住部分“我们都是休达人”的字样。

包括姆巴佩（右一）在内的皇马队员都将声援休达的短袖卷起一半，引发猜想。（法新社）

居莱尔造乌龙球 维尼修斯状态低迷

维尼修斯本赛季状态未达最佳，本场也错失几次不错的机会。第2分钟，他接到居莱尔的传球后捅射偏出。随后，他又在禁区边缘起脚，但足球严重偏离目标。

埃尔切方面，莫伦特（Morente）一度制造威胁，不过皇马仍占据场上主动，并在上半场中段取得领先。

第25分钟，居莱尔主罚的自由球绕过人墙击中门柱，足球随后弹中埃尔切门将迪图罗（Dituro）后越过球门线，皇马因此取得领先，进球最终被算作迪图罗的乌龙球。

八分钟后，皇马扩大优势。今夏创俱乐部纪录加盟的迪奥曼德（Diomande）贡献个人在皇马的首次助攻，助攻姆巴佩破门，让后者将本赛季各项赛事进球数提升至八个。

第71分钟，埃尔切由奥索里奥（Osorio）头球扳回一城。这个进球让做客的皇马开始感受到压力，而埃尔切乘势追平比分。第83分钟，西班牙前锋尼诺（Nino）为主队低射破门，将比分改写为2比2。

为了争取绝杀，穆里尼奥换上埃斯皮和恩德里克（Endrick），最终收到了效果。埃斯皮跑向后点，姆巴佩及时将球传到他的脚下，后者轻松推射破门，帮助皇马在补时阶段锁定3比2胜利。

另外两场比赛，瓦伦西亚（Valencia）客场1比0击败阿拉维斯（Alaves），巴列卡诺（Rayo Vallecano）则以2比1战胜西班牙人。