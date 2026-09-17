（巴塞罗那路透电）巴塞罗那（Barcelona）新加坡时间星期四（9月17日）凌晨主场以7比2大胜桑坦德（Racing Santander），在积分榜上以三分优势领先排名第二的皇家马德里（Real Madrid），弗里克（Flick）也成为巴塞队史上首名在赛季各项赛事开局豪取七连胜的主帅。

本场比赛，拉菲尼亚（Raphinha）上演帽子戏法，坎塞洛（Cancelo）、热苏斯（Jesus）与亚马尔（Yamal）分别建功，加上桑坦德前锋比利亚利夫雷（Villalibre）奉献的一记乌龙球，帮助巴塞彻底碾压阵容大幅轮换的客队；不过巴塞后防线的两次失误也给客队带来短暂的喘息机会。

巴塞从一开场便占据主动，比赛进入第8分钟，坎塞洛的远射击中横梁弹入网窝，帮助球队打破僵局。桑坦德主帅洛佩斯（Lopez）轮换多名主力首发，而弗里克则派出绝大部分主力出战，两队在比赛节奏上的差距显而易见。

第25分钟，拉菲尼亚在禁区内被费利佩（Felipe）倒地绊倒，随后亲自主踢罚球命中扩大比分；但在防守端，盖耶（Gueye）甩开坎塞洛的防守强行突破，五分钟为客队追回一球。

防守失误的坎塞洛很快戴罪立功，五分钟后他再度轰出一记远射，皮球折射比利亚利夫雷入网被计为乌龙球。半场结束前三分钟，拉菲尼亚接获奥尔莫（Olmo）传球破门，将比分改写为4比1。

易边再战第65分钟，桑坦德的扎比里（Yassir Zabiri）抓住什琴斯尼（Szczesny）的失误推射破门缩小分差，但巴塞两分钟后迅速作出回应，阿德耶米（Adeyemi）在禁区内被绊倒，拉菲尼亚攻进本场个人第二个发球完成帽子戏法。失球再次凸显巴塞开局高歌猛进之下依然存在的后防隐患，但他们强大的进攻火力再次确保这些瑕疵不足以致命。

比赛还剩11分钟时，热苏斯接亚马尔助攻破门；第90分钟，19岁的亚马尔接阿德耶米妙传锁定胜局，将比分定格在7比2。

本赛季联赛前六轮轰入28球的巴塞以六战全胜积18分的完美战绩继续领跑西甲，而桑坦德竞技则积7分暂列第10位。

体马4比0大胜迎奥萨苏纳

在同日较早结束的另一场比赛中，体育马德里（Atletico Madrid）在大都会球场以4比0轻取奥萨苏纳（Osasuna）。加拿大前锋戴维（David）迎来加盟体马后的第一次首发并取得进球。

继上星期天（13日）对阵皇家社会（Real Sociedad）破门后，状态火热的戴维将以良好势头迎接本周末与皇马的马德里德比。李刚仁、勒诺尔芒（Le Normand）与巴埃纳（Baena）也各自锦上添花，送上体马本赛季最为完整全面的一场胜利。

在其他场次中，拉科鲁尼亚（Deportivo La Coruna）在主场0比1不敌塞维利亚（Sevilla），遭受本赛季首败；莱万特（Levante）主场对阵毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）的比赛因场地积水被迫推迟。