（马德里路透电） 皇家马德里（Real Madrid）针对在新加坡时间星期三（9月16日）对阵埃尔切（Elche）的西甲比赛前，前锋姆巴佩（Mbappe）与维尼修斯（Vinicius）将声援休达（Ceuta）的汗衫卷起、导致标语无法辨识一事做出回应，捍卫球员持有不同意见的权利。

在本场比赛入场时，两队球员均穿上印有“我们都是休达人”字样的汗衫。然而，姆巴佩和维尼修斯在步出球员通道前将衣服卷起，使上面的标语被遮挡，随后更是直接将其脱下。他们的队友科纳特（Ibrahima Konate）则仅将汗衫拿在手中。

这一声援行动源于今年7月超过7万人从摩洛哥非法越境进入休达，从而在西班牙全国引发声援浪潮。

皇马官方代表向路透社说，俱乐部接受埃尔切方面关于穿上汗衫表达立场的请求，但作为组织机构，俱乐部尊重不同的观点，并给予每名球员自由选择是否佩戴标语的权利。

在上星期三（9日）对阵国际米兰（Inter Milan）的欧冠比赛中，皇马曾组织看台球迷举起休达旗帜的画板进行声援。本次汗衫倡议由瓦伦西亚商业协会发起，巴塞罗那（Barcelona）在上周末对阵莱万特（Levante）的比赛中则选择不穿这件汗衫。

姆巴佩回应：同等关切移民苦难

姆巴佩在星期三接受西班牙媒体采访时说，他的心与休达居民同在，但他也希望关注那些正在受苦甚至失去生命的移民群体。

他说：“我也想到所有正在受苦的人，因为归根结底我是个普通人，我不想把一个群体的苦难置于另一个群体之上。”

此前在星期一（14日），效力于贝蒂斯（Real Betis）的摩洛哥国脚阿布德（Abde）因在对阵比利亚雷亚尔（Villarreal）比赛前穿上这件声援T恤，而在社交媒体上遭到网暴。阿布德随后发表声明表示他不会为此道歉，并强调标语是对社会群体与公益事业的声援，不包含任何政治立场和内容。