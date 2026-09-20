（塞维利亚综合电）巴西前锋拉菲尼亚（Raphinha）连续两场上演帽子戏法，帮助巴塞罗那（Barcelona）在新加坡时间星期天（9月20日）的西甲联赛以3比1客胜塞维利亚（Sevilla），保持本赛季各项赛事全胜战绩。

弗里克（Flick）率领的巴塞目前以六分优势领跑西甲积分榜，少赛一场、排名第二的皇家马德里（Real Madrid）将在星期天晚上的马德里德比客场挑战体育马德里（Atletico Madrid）。

巴塞体育总监德科（Deco）在赛前宣布，拉菲尼亚已经同意与俱乐部续约至2030年，后者随后用帽子戏法庆祝续约。

拉菲尼亚本赛季开局状态火热，虽然被安排出任中锋、踢与以往不同的位置，但依然有出色表现。他目前领跑西甲射脚榜，在七场联赛中已经攻进12球，连续两场上演帽子戏法。他在欧冠联赛也已攻进两球。

弗里克赛后告诉记者：“我们知道拉菲尼亚的能力，我们对他的表现非常满意，他给了球队很多帮助……今天队友把最后一传送到他脚下，他把机会转化成进球，所以这很好。”

排名第五的塞维利亚开局表现强势，令巴塞陷入苦战，并在第19分钟由福法纳（Fofana）取得领先，但拉菲尼亚在第22分钟、第52分钟、第69分钟连进三球，从客场抢回三分。

其他比赛方面，塞尔塔维哥（Celta Vigo）以5比0大胜桑坦德（Racing Santander）；毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）与阿拉维斯（Alaves）0比0踢和；奥萨苏纳（Osasuna）则以1比1战平巴列卡诺（Rayo Vallecano）。