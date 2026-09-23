（马德里综合电）西班牙足球甲级联赛主席特巴斯（Tebas）此前称，有关裁判针对皇家马德里（Real Madrid）的说法是“阴谋论”。皇马对此大感不满，并指责他利用职务持续攻击俱乐部，要求更换西甲主席。

这场争执源于皇马在上轮西甲以1比2不敌体育马德里（Atletico Madrid）中的争议判罚。皇马赛后更是在官网发布一则标题为“糟糕的裁判执法决定了德比战的胜负”的文章，批评主裁判阿里亚斯（Ortiz Arias）的判罚。

皇马主帅穆里尼奥（Mourinho）也公开质疑裁判的执法，并展示截图指出体马后卫罗梅罗（Romero）踩踏贝林厄姆（Bellingham）的膝盖，以及李刚仁踩中巴尔韦德（Valverde）左脚踝的动作，认为两人都应被罚下。

西班牙裁判技术委员会星期二（9月22日）也承认，穆里尼奥所指出的其中一次犯规存在明显且确凿的判罚失误，并表示录像助理裁判（VAR）本应介入，进一步加剧这场裁判争议。

然而，特巴斯却在社交媒体上反驳有关裁判针对皇马的说法。他说：“声称裁判被授意针对皇马，这种说法简直是活在另一个星系里。将比赛中的问题归咎于所谓‘阴谋论’，只是掩盖球队自身场上表现不佳的一种方式。”

特巴斯还质疑，皇马所提出的论调是否意味着裁判应该根据球队的收入、收视率或队徽来执法，并强调西甲并不属于任何一家球会。

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

皇马：特巴斯言论“不可容忍”

皇马随后发表声明，形容特巴斯的言论“不可容忍”，并称他利用其机构职务持续抹黑和攻击皇马。“鉴于这种长期存在的不当行为，我们认为西班牙职业足球迫切需要一位能够履行中立这一基本职责、善于管理并能充分挖掘其潜力的领导者。”

皇马指出，西甲主席的职责是服务组成联赛的各家球会，而不是成为赛事的所有者，并认为领导层应该通过维护中立来建立外界对竞赛机构的信任。

特巴斯自2013年起执掌西甲，并于2023年在没有竞争对手的情况下连任第四个任期，任期至2027年。他与皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯（Florentino Perez）长期关系紧张，双方近年来也曾因联赛治理及视听版权等问题发生法律纠纷。

皇马目前在西甲七轮过后排名第四，落后卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）六分；体马则在击败皇马后升至积分榜第二位。