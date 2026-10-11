（马德里路透电）尽管皇家马德里（Real Madrid）在星期天（10月11日）凌晨的西甲主场以1比0战胜比利亚雷亚尔（Villarreal），但替补登场的巴西前锋维尼修斯（Vinicius）因拉扯对手头发被红卡罚下，可能错过本月底的“国家德比”。

维尼修斯此役坐在替补席上，看着19岁的迪奥曼德（Diomande）占据左边锋位置，神情显得有些落寞。他在第52分钟顶替亚历山大-阿诺德（Alexander-Arnold）登场，原本希望为球队加强进攻，却因一次争议举动提前离场。

这名26岁的巴西国脚第71分钟一度为皇马攻入第二球，但视频助理裁判（VAR）介入后判定进球无效，并认定他在进攻过程中拉扯比利亚雷亚尔球员内森·萨利巴（Nathan Saliba）的头发，因此将他红卡罚下。

尽管维尼修斯被罚下，但以10人应战的皇马仍成功守住领先优势，以1比0击败比利亚雷亚尔，取得关键三分。比赛第63分钟，迪奥曼德反越位成功后破门，攻入个人加盟皇马以来的首个进球。

迪奥曼德（左）攻进全场唯一进球，助皇马在主场险胜对手。（法新社）

维尼修斯在赛后于社交媒体发文，向球队及球迷道歉。他目前正等待纪律委员会的裁决。根据西班牙足总规定，拉扯对手头发可被视为暴力行为；若属于未造成对手受伤的暴力行为，可被禁赛一至三场。

皇马接下来将在西甲迎战塞维利亚（Sevilla），随后于10月26日客场挑战死敌巴塞罗那（Barcelona），若维尼修斯因此错过“国家德比”，无疑将是一个沉重的打击。

巴塞三球轻取赫塔费

巴塞星期天则在主场以3比0轻取赫塔费（Getafe），延续联赛开局八连胜的强势表现，继续以五分优势领跑积分榜。

为期三周的国际比赛日并未打乱巴塞的节奏，戈登（Gordon）开场仅两分钟便内切射门，皮球击中敌将身体后折射入网，助球队以1比0取得领先。

面对巴塞持续的压力，赫塔费不仅难以将球带出本方半场，自家后卫扎伊德·罗梅罗（Zaid Romero）第30分钟还出现失误，让首次代表巴塞首发的热苏斯（Jesus）抓住机会破门，半场以2比0扩大领先优势。

巴塞易边后依然牢牢掌控局势，孔德（Kounde）第73分钟接应亚马尔（Yamal）的传中破门，将比分锁定为3比0。

体马补时绝杀阿拉维斯

体育马德里（Atletico Madrid）星期六（10日）晚则凭借比赛尾声阶段的进球，以2比1客场击败阿拉维斯（Alaves），稳居积分榜次席。

体马第33分钟先由格里马尔多（Grimaldo）破门先拔头筹，但阿拉维斯在上半场补时阶段凭借博耶（Boye）的罚球，将比分扳成1比1。

易边第61分钟，阿拉维斯中场佩雷斯（Perez）被红卡罚下，成为比赛转折点。多踢一人的体马随后加强攻势，并在第87分钟由中卫克里斯蒂安·罗梅罗（Cristian Romero）接应巴埃纳（Baena）的助攻破门，以2比1锁定胜利。