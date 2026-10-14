（路透电）调研公司尼尔森星期二（10月13日）公布的最新数据显示，2026年世界杯在美国创下历史性收视纪录，自今年7月后持续带动全球各大顶级足球联赛在美国的观赛热潮。

尼尔森在“Front Office Sports Tuned In”论坛上公布的球迷调查数据显示，自称是足球迷的美国居民人数在一年内激增13%，从2025年7月的6680万人大幅增长至2026年7月的7520万人。在过去五年里，美国的足球迷群体新增1600万人，整体上升27%。美国职业足球大联盟（MLS）球迷增加1170万人，涨幅达28%。

在7月19日西班牙以1比0击败阿根廷夺冠的世界杯决赛中，全美平均观赛人数高达6640万人。这不仅刷新美国电视史上单场足球比赛的最高收视纪录，也是自今年2月新英格兰爱国者（New England Patriots）对阵冠军西雅图海鹰（Seattle Seahawks）的超级碗以来，美国电视广播收视率最高的节目。

尼尔森全球体育业务负责人拉德茨基（Ladetsky）在声明中说：“2026年世界杯成为整个北美地区足球运动爆发式增长的强力催化剂。我们的数据显示，球迷群体人数不仅达到了历史新高，而且在年轻及多元化受众中迅速扩张，并延伸到各大本土与国际顶级联赛中。”

美职联与欧洲顶尖联赛收视飘红

尼尔森数据显示，世界杯休赛期过后，在福克斯（Fox）和FS1平台直播的MLS常规赛中，18岁至34岁的男性观众人数较世界杯前激增55%，18岁至34岁的成年观众总数也增长29%。

MLS总裁加伯（Garber）在论坛上说：“这段征程不是始于今年夏天，而是世界杯申办成功的那一刻。作为一项运动，我们追求的是市场的增长。我刚接手MLS时，这里根本没市场……我们的首要目标是建立一个市场，让我们能够立足并为当地球迷提供服务。经过一段时间的努力，我们做到了这一点……如今，关键在于拥有人们真正关心的产品。坦率地说，这归根结底取决于资金投入与发展建设。”

此外，欧洲顶尖联赛在美国的传播同样迎来了全面爆发。在全国广播公司（NBC）与USA电视网播出的英超比赛中，美国18岁至34岁成年观众人数增长30%。在ESPN、ESPN2、美国广播公司（ABC）及ESPN Deportes播出的西甲比赛观赛人数年度同比大涨42%，其中18岁至34岁年轻受众的增幅更是高达60%。