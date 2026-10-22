（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）在星期四（10月22日）以4比1大胜德国球队莱比锡（Leipzig），迎来本赛季欧冠开局三连胜。

在双方僵持不下的上半场尾声，席尔瓦（Silva）近距离破门为皇马首开纪录；下半场开始七分钟后，居莱尔（Guler）便为这支15届欧冠得主扩大领先优势。

随后姆巴佩（Mbappe）第83分钟兜射破网攻入第三球。虽然莱比锡由戈米斯（Gomis）两分钟后扳回一城，但替补登场的迪奥曼德（Diomande）在第87分钟一记凌空抽射直挂死角，为皇马锁定4比1的胜局。

本赛季在皇马的每一场欧冠比赛都有进球的姆巴佩，赛后接受采访时说：“我们知道每一分对于晋级前八名都至关重要，我们必须赢下尽可能多的比赛——我们已经赢了三场，接下来还有五场。”

各项赛事豪取四连胜，无疑将在下星期一（26日）西甲“国家德比”对垒宿敌巴塞罗那（Barcelona）之前，大大提振皇马的士气。

不过皇马主帅穆里尼奥（Mourinho）说：“对于国家德比而言，不存在所谓的信心问题。这只是另一场联赛比赛，但又不同于其他普通比赛。（与巴塞相比）我们少了24小时的休息时间。”

维尼修斯下场倍感落寞

本场比赛，穆里尼奥让在西甲赛场处于四场禁赛期的维尼修斯（Vinicius）首发出任左边锋，而让近期状态不俗的莱比锡旧将迪奥曼德在替补席待命。

比赛还剩20分钟时，穆里尼奥用迪奥曼德换下维尼修斯。由于在西甲被禁赛，这名巴西边锋深知自己必须等到11月4日皇马客场对垒AEK雅典（AEK Athens）的欧冠比赛才能再次登场，因此坐在替补席上显得神情落寞。

姆巴佩对此说：“我认为他感到难过是好事，因为这意味着他很想为球队、为球迷做出更多贡献。我觉得他只需要保持冷静，为自己感到自豪，因为一名伟大的球员必须时刻为自己所取得的一切感到骄傲，并保持自信，因为他的实力就在那里。”

穆里尼奥则认为维尼修斯本场表现不俗：“我不想说他很难过，因为这种感受只有他自己才清楚，但他的主帅感到很满意。”

目前，皇家马德里、巴黎圣日耳曼（PSG）、阿斯顿维拉（Aston Villa）、利物浦（Liverpool）和贝迪斯（Betis）五支球队均取得三连胜，共同领跑欧冠积分榜。

其他赛场方面，土耳其豪门加拉塔萨雷（Galatasaray）客场4比2击败法甲劲旅里尔（Lille），意甲豪门国际米兰（Inter Milan）1比0小胜乌克兰球队顿涅茨克矿工（Shakhtar Donetsk）。

英超的阿斯顿维拉3比1战胜挪威球队斯塔万格维京（Viking Stavanger），西甲贝迪斯1比0力克荷兰球队飞燕诺（Feyenoord），奥地利球队林茨（LASK）则在里斯本客场以3比2爆冷击败葡萄牙体育（Sporting Lisbon）。