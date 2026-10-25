西班牙足坛最重磅的对决将于星期一（10月26日）凌晨的西甲上演，卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）将在诺坎普球场迎战皇家马德里（Real Madrid），力争冲击10连胜的梦幻开局。

虽然今季各项赛事全胜金身在周中的欧冠被巴黎圣日耳曼（PSG）打破，但巴塞今季在西甲以九连胜强势开局。反观皇马近期虽取得四连胜，但因为早前在客场出现一些失分情况，导致球队不得不扮演追兵的角色。

这是双方本赛季首次对决，也是莫里尼奥（Mourinho）回归皇马以来的首场“国家德比”。这位63岁的教头堪称“国家德比”的老手，他曾以主帅身份率队与巴塞交手27次，其中17次是在皇马执教期间，战绩是八胜九平10负。

二进宫的皇马主帅莫里尼奥，希望带领皇马战胜宿敌缩小积分差距。（法新社）

不过，巴塞在弗里克（Flick）的带领下，于过去七场的“国家德比”赢下六场，如果此役能够带队取胜，将在西甲积分榜上与皇马的分差拉大到九分。反之，如果皇马能够取胜，则能将目前六分的积分差距缩小一半。

莫里尼奥说：“我们近期势头不错，赢下了比赛，表现出色，也取得了进球。但在国家德比中，你之前做过什么并不重要，那不会产生任何影响。希望这会是一场精彩的比赛，而且是我们获胜。”

维尼修斯禁赛缺阵

无论结果如何，这场“国家德比”对于整个西甲争冠局势来说，都有决定性意义。然而，皇马的巴西国脚维尼修斯（Vinicius）却注定错过这场“六分之战”，只因他在对阵比利亚雷亚尔（Villarreal）时染红，被西甲处以四场禁赛期。

正处于禁赛期的皇马前锋维尼修斯，将错过这场万众瞩目的国家德比。（路透社）

巴塞后场也有多名球员遭遇伤病困扰，这让周中面对大巴黎丢四球的防守端更是重大打击。弗里克已确认，孔德（Kounde）、奥尔默（Olmo）、埃里克·加西亚（Eric Garcia）和克里斯滕森（Christensen）均因伤无法出战。

不过，随着巴西前锋拉菲尼亚（Raphinha）伤愈复出，加上西班牙边锋亚马尔（Yamal）正处于竞技状态的巅峰，形势依然对弗里克有利。巴塞还有此前在转会市场从皇马手上截胡而来的罗德里（Rodri），为中场增添一道防护。

金球奖热门人选对决

亚马尔（左）和姆巴佩的对决也被视为金球奖的前哨战，为本场比赛增添另类的看头。（档案照片）

巴塞本赛季在12场各赛事轰进50球，其中西甲场均进球数超过四个，进攻天赋肉眼可见。拉菲尼亚目前以12球领跑联赛射脚榜，比皇马前锋姆巴佩（Mbappe）多出三球；亚马尔则以八球排在第三位。

值得一提的是，国家德比正值金球奖颁奖典礼前一天进行，两队合计有七名球员获得金球奖提名。其中，姆巴佩和亚马尔都是金球奖得主的热门人选，两人能否在这场万众瞩目的对决中交出亮眼表现，无疑将为国家德比增添更多话题。