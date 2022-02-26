逾10万人战火中流离失所 乌克兰难民逃入波兰匈牙利等邻国

联合国难民署发言人曼图周五说，自俄罗斯周四入侵乌克兰以来，相信约有10万名乌克兰人逃离家园，其中一些逃到邻国，有的则在乌克兰境内躲避战火。逃往邻国的乌克兰人主要是妇女和儿童，因为乌克兰已经限制18岁至60岁的男性出境。许多人在拥挤的边境口岸等待数小时。

（日内瓦综合电）俄罗斯的入侵行动已经导致超过10万乌克兰人流离失所，当中一些逃入中欧邻国如波兰、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克。欧洲多国表明已做好准备迎接难民潮，美国也愿意接收乌克兰难民。

联合国难民署发言人曼图周五说，自俄罗斯周四入侵乌克兰以来，相信约有10万名乌克兰人逃离家园，其中一些逃到邻国，有的则在乌克兰境内躲避战火。

该署署长格兰迪对乌克兰局势迅速恶化表示严重关切，并敦促乌克兰邻国为寻求庇护的人开放边境。“我们将密切关注该局势，并正加强我们在乌克兰及其领国的行动。”

逃往邻国的乌克兰人主要是妇女和儿童，因为乌克兰已经限制18岁至60岁的男性出境。许多人在拥挤的边境口岸等待数小时。

36岁的伊丽娜和母亲带着她两岁和四岁的女儿从基辅出发，等待进入斯洛伐克的乌布拉。她说：“我们把我丈夫留在基辅，所以他仍然在那里支持政府。”

极寒天气中等16到18小时 近3万人周四入境波兰

波兰媒体说，一些人在极寒天气中等了16到18小时才进入波兰南部的梅迪卡。边境当局说，周四有2万9000人从乌克兰进入波兰，但不清楚有多少是乌克兰难民，而不是其他外国人。

罗马尼亚警方透露，周四约有5300人从乌克兰入境，比前一天的2400人高出一倍以上。匈牙利警方说，在匈牙利与乌国长达140公里边境的五个过境点，都出现等待入境的汽车长龙。

28岁的萨夫拉是从乌克兰西部外喀尔巴阡逃到匈牙利的首批难民。他周四形容乌克兰境内情况时说，当地的加油站排着长长的人龙、银行提款机被清空，商店内的货架也被人们一扫而空。

为了方便乌克兰难民入境，波兰周四解除了欧盟以外国家人员入境时，若没有冠病检测结果呈阴报告必须接受隔离的规定。

波兰总理莫拉维茨基已成立一个工作小组，来处理若出现乌克兰难民潮的后勤、交通、医疗和教育方面的需求。

波兰也在边境附近设立难民接收点。当局上月底估计若战争爆发，涌入的乌克兰难民可能多达百万人。

罗马尼亚与斯洛伐克设多个入境点安置难民

匈牙利总理欧尔班说，该国已经做好迎接难民并为乌克兰提供人道援助的准备，并估计约60万乌克兰难民涌入匈牙利。

罗马尼亚防长丹库透露，该国计划在边境的六个或七个地区安置可能前来的难民。斯洛伐克防长纳德则说，该国将派遣多达1500名士兵前往衔接乌国的两国边界，并将设立更多过境点。

欧盟成员国内政部长将在本周末开会商讨乌克兰局势，包括如何应对乌国遭入侵可能引发的难民危机。德国说，将向面临难民潮的波兰和其他东欧国家提供支持。

白宫新闻秘书普萨基说，美国已做好接收乌克兰难民的准备。当局还部署了灾难应对小组，以评估和协助应对发展迅速的人道危机。