乌克兰少男独自逃难千里到斯洛伐克与亲人团聚

（布拉迪斯拉发综合电）俄罗斯入侵乌克兰已导致至少250多万人逃到境外。乌克兰一个年仅11岁的男童近日就背着包包，拎着塑料袋，从乌克兰逃到斯洛伐克与亲人团聚。他瘦小的身躯与脸上坚强的微笑，让警察不禁称他为英雄。

哈山·哈拉夫（Hassan Al-Khalaf）守寡的妈妈得留下来照顾祖母，只好让他独自一人到1000多公里外的斯洛伐克，寻找在那里念书的哥哥。

本月5日，哈山由乌克兰东南部城市扎波罗热（Zaporizhzhia）搭乘火车和步行，抵达斯洛伐克边境。斯洛伐克内政部6日凌晨于社交网站发文，宣布哈山在5日夜间抵境的消息。

警察大赞：他是最大的英雄！

难民志工得知后，热情地为他准备饮食。瘦小的男孩面对镜头时，露出坚强且温暖的微笑，让斯洛伐克警察部队大赞：“他是昨晚最大的英雄！”

哈山的手掌上写着一组电话号码。靠着这些号码和折叠在护照中的纸条，边境官员联络上他在斯洛伐克的亲人，让他们来接他走。

媒体的报道让他的处境引起越来越多的人关注。哈山11日准备在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发参加反俄集会前告诉记者：“妈妈对我寄予的希望推动我前进。”

哈山也说：“我想对志愿者说声谢谢，因为他们尽力帮助根本不认识的人。”哈山说，他希望再次见到他的母亲。

逃避战乱的乌克兰人多逃往波兰，也有许多人前往匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚等与乌克兰接壤的国家。