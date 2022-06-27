扩大制裁切断资金 七国集团将禁止进口俄罗斯黄金

（埃尔毛宫综合电）正在德国召开峰会的七国集团（G7）领袖将宣布，禁止从俄罗斯进口黄金，以加强对俄罗斯的制裁，同时阻止俄国寡头通过购买贵金属来规避制裁的影响。

G7峰会26日至28日在德国巴伐利亚州阿尔卑斯山埃尔毛宫酒店召开，峰会重点是俄乌战争及其引发的一系列危机，包括通货膨胀、粮食和能源短缺等，以及经济衰退的阴影和气候变化的压力。

美国总统拜登星期天（6月26日）发推文说：“G7将宣布禁止俄罗斯黄金进口，这是为俄罗斯带来数百亿美元收入的主要产品。”

英国早前说，黄金制裁只有英国、加拿大、日本和美国四国参与。但美国高官说，G7其他成员国也会加入这项预定周二正式宣布的制裁行动。

G7官员说，由于西方对银行、能源公司、航空公司、高科技和消费品的制裁已经给俄经济带来了巨大压力，阻断黄金市场将对俄罗斯产生重大影响。

英国说，鉴于伦敦在国际黄金贸易中的核心作用，“这项措施将具有全球影响力，将俄罗斯黄金商品排除在国际市场之外”。

英国首相约翰逊说，这将“直接打击俄罗斯寡头和（俄罗斯总统）普京战争机器的核心”。俄罗斯受到西方国家的严厉制裁之后，俄国富裕人士纷纷将资产转换为黄金，以避开金融限制的影响。

黄金是俄第二大出口商品

白宫说，黄金是俄罗斯第二大出口商品，仅次于能源。2020年俄罗斯的黄金出口约占所有黄金出口的5%；俄罗斯九成的产出流向了G7国家，主要是英国。

与此同时，约翰逊在峰会召开前也敦促盟友继续给予乌克兰支持。他说“乌克兰能赢，它也会赢。但它需要我们的支持才能赢。现在不是放弃乌克兰的时候。”

东道主德国总理朔尔茨相信峰会将能够取得成果。他说：“我们可以做出重要的决定……如果我们团结一致，并且有决心。”

数千人慕尼黑游行 吁G7勿撤气候承诺

峰会召开前夕，数千名示威者在约100公里外的慕尼黑游行，呼吁七国领导人不要在俄罗斯削减对欧洲的能源供应导致能源市场紧张的情况下，撤回气候承诺。

据知情人士透露，由于战争影响了能源供应，德国正在推动G7放弃一项在年底前停止为海外化石燃料项目融资的承诺。这将是应对气候变化的重大逆转。

根据彭博社看到的文本草案，G7将“承认，作为对当前能源危机的临时反应，有必要公开支持对天然气行业进行投资”。

不过，这项提案的限制条款列明，这些资金“须符合我们的气候目标”。

七国官员仍在讨论文本草案，峰会召开之前可能会发生变化。两名知情人士说，英国反对这项提议。