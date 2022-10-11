战争近八个月 乌难民在欧洲的挑战

俄罗斯2月24日入侵乌克兰，迫使数百万乌克兰人逃离家园到全国各地，包括欧洲国家，如西班牙、波兰、英国及葡萄牙。如今，战争进入第八个月，乌克兰难民仍在这些欧洲国家面临就职和住房种种问题。

乌克兰难民在欧洲各国遇到哪些挑战，这些国家又是如何协助他们解决问题，适应当地社会？

难民就职找房难 欧洲家庭生活难

乌克兰战火爆发后，身处波兰的博格科娃与母亲和女儿选择到西班牙避难。（路透社）

路透社报道，俄罗斯入侵乌克兰时，乌克兰心理咨询师博格科娃正与母亲和四岁的女儿在波兰旅行庆生。哈尔科夫市炮火连天，她的警察丈夫留下来作战，32岁的她选择到西班牙避难。在那里，她迅速翻译了自己的简历并参加了语言课程，希望能找到一份工作。

博格科娃公寓的厨房墙上挂着学习西班牙语单词的便利贴。（路透社）

然而，博格科娃现在仍在寻找工作。她说：“我不惧怕不体面的工作，但我希望做我所学到的东西。”

马德里一家天主教会援助中心和一个家庭提供博格科娃和家人免费的住房，直到12月。她和母亲至少每两星期为一家慈善机构打扫食堂，并志愿为这家机构制作社交媒体内容。

57岁的学者奥斯特洛夫斯基在俄罗斯入侵后不久，就从乌克兰西部城市利沃夫逃到葡萄牙。他说：“起初，很多来到（葡萄牙）的人因为战争而感到压抑，现在他们的主要问题是这里的情况。”

来自乌克兰的奥斯特洛夫斯基在里斯本一家难民中心工作，为其他难民在求职和找房子方面提供帮助。（路透社）

奥斯特洛夫斯基目前在葡萄牙首都里斯本一家难民中心的前台工作。他说，多数前来的人急需寻找工作或住房。

葡萄牙家庭开始对免费开放房子的热情正在减弱。奥斯特洛夫斯基说：“没有人料到这（战争）会持续那么久。”

欧洲最初以张开双臂的姿态欢迎乌克兰人入住庇护所和家庭。当局跳过官僚主义障碍的速度接收乌克兰难民，出乎来自叙利亚、非洲和其他地方的难民的意料。

然而，随着战争拖入第八个月，乌克兰难民对迅速返国的希望逐渐消退，许多人感到无所适从，并为维持生计而挣扎。欧洲也正面临生活成本危机，冬天来临之际，能源账单飙升加剧了乌克兰难民的困境。

乌克兰难民缺乏欧洲国家所需的就职技能

（制图／陈锐勤、侯丽欣）

欧洲多国实施多项援助计划帮助乌克兰难民寻找住房和工作。

据联合国难民署数据，葡萄牙已接收超过5万2000名乌克兰人，当局实施了帮助他们支付租金和寻找房屋的计划，但一些人认为这一过程很缓慢。

西班牙在临时保护下接收了14万2000名乌克兰人，并从第一天起就保证了他们的医疗保健和就业服务，这些优势是其他难民群体无法迅速拥有的。

难民们一直在努力寻找薪酬合理的工作，特别是那些与他们的技能组合相匹配的工作。然而，许多人缺乏当地的语言技能，大多数是女性，其中许多是单身母亲，因为乌克兰的战斗年龄的男子基本上都留下来作战。那些找到工作的人往往被迫进入旅游、农业和建筑等低工资行业。

在西班牙，官方数据显示，9万名工作年龄的乌克兰人中，只有13%有工作。约61%的乌克兰难民曾接受过高等教育，28%拥有学位或专业文凭，最普遍的是经济学家、工程师、软件开发人员和企业家。

在葡萄牙，就业和职业培训机构数据显示，只有5523名乌克兰专业人士已注册工作。

德国迄今接收近百万乌克兰难民，并为他们搭建庇护所。（法新社）

根据联邦就业局的数据，在今年2月至9月间，热情好客的德国接收了近100万乌克兰人，其中有近34万乌克兰人登记寻求工作，但只有不到10%成功受雇。联邦就业局发言人艾克梅尔说，乌克兰人在德国面临就职困难，主要是因缺乏托儿服务、难以承认外国文凭和语言问题。她补充说，由于许多人在逃离战争后正经历着“生存危机”，寻找工作并不总是他们优先考虑的事情。

乌克兰人调整就职心态的问题

关心移民的西班牙国际保护单位正在提供语言课程和就业方案，以让乌克兰人根据现实“调整期望”，并促进他们融入当地社会。

然而，总监布拉斯科说，不少乌克兰人因为不打算久留，选择翘课或拒绝工作机会。她说：“他们当中许多人不愿意从事餐饮服务或护理部门工作，在这些部门，即使你的语言技能有限，也相对容易找到工作。”她补充说：“这些工作并不符合他们的期望。”

虽然有2000家西班牙公司向乌克兰人提供了工作机会，但只有少数能够满足通常非常具体的要求。一家咨询公司创始人阿韦洛说：“管理部门工作得很好，他们很快就有了所有的准证，但现实是没有适合他们的职位。”阿韦洛的公司正在招聘过程中为乌克兰人提供帮助。

凯瑟琳从乌克兰逃到西班牙，疾病缠身，无阻她的求职之路。（路透社）

34岁的凯瑟琳是一名模特和服装设计师，在敖德萨遭到袭击时，她正在从乳腺癌手术中恢复。现在她和12岁的儿子住在西班牙大加那利岛的一个难民中心，并正在接受医疗援助。尽管患有抑郁症，但她正在努力学习西班牙语，并试图找到一份旅游方面的工作，到目前为止没有成功。

凯瑟琳说：“我曾有一个梦想的生活。现在我没有家了。”

乌克兰人担心在英国无家可归

乌克兰难民担心，随着他们长达六个月的住房安置结束，他们将无家可归。

据英国广播公司（BBC）9月29日报道，英国政府数据显示，在8月底，英格兰南部至少有127个乌克兰家庭无家可归或有可能成为无家可归，其中一半以上是有孩子的家庭。政府说，难民理事会有责任为他们找到住所。

波勒克来自雷丁的乌克兰社区中心，他说，乌克兰人搬迁的动荡导致了“焦虑、疾病和压力”。他说，乌克兰人是“一个自豪的民族”，不希望被认为是在抱怨。“他们对帮助表示感谢，但他们不能在街上行走。他们不想从一个酒店房间被分配到另一个酒店房间。”

人们终止参与英国的乌克兰家园计划，其中原因可能很复杂，有时是因为住宿不合适。但BBC采访的屋主提到了与陌生人一起生活的困难和语言障碍。

来自伯克希尔的一名屋主说，一个乌克兰家庭“完全接管了她的房子，让她觉得在自己家里就像一个访客”。另一名来自汉普郡的屋主说，一个一家四口的乌克兰家庭与他的家人同住，在共用厨房里分别做饭时引起了摩擦。他已经通知这个家庭在六个月结束时离开。

一名政府发言人说，大多数参与计划的屋主都希望让乌克兰人入住超过六个月。但如果想要搬走，发言人说，乌克兰人“有很多选择，包括进入私人租房，并找一个新的屋主来赞助他们”。