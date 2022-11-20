谴责在乌战争造成苦难冲击全球经济 APEC联合公报进一步向俄罗斯施压

（曼谷综合电）亚太经合组织峰会继二十国集团峰会之后，针对乌克兰战争进一步向俄罗斯施压，指它造成巨大的苦难，并冲击全球经济。

亚太经合组织（APEC）21个成员的领袖在泰国首都曼谷出席峰会后，星期六（11月19日）发出联合公报。这份公报得到包括俄罗斯和中国在内的全体成员的同意，其中没有直指俄罗斯侵略，措辞采取了外交式的模糊语言。

“大多数成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争造成了巨大的人类苦难，并加剧全球经济的脆弱性……对于局势和制裁，（APEC内部）仍有其他观点和不同评估。”

其中所指的全球经济脆弱性包括增长受限制、通货膨胀恶化、供应链受干扰、能源和粮食无保障的问题加剧，以及金融稳定面对更大风险。

各国认同APEC不是解决安全问题的论坛，但同意安全问题会对全球经济产生重大影响。

公报中有关乌克兰战争的内容同日前峇厘二十国集团（G20）峰会发表的宣言完全一样，唯有发表组织的名字不同。在公报发表的前一天，APEC部长也发表了联合声明，表明反对俄罗斯侵略乌克兰。

公报也说，各国决心在冠病疫情后实现经济复苏，并将强化系统为未来可能发生的健康危机做好准备，而各国的首要任务是推动以增长为重的结构性改革。

明年旧金山APEC峰会 或为习近平访美提供契机

另一方面，美国宣布，明年的APEC首脑峰会在旧金山举行。这将是美国展示对亚太地区未来愿景的良机，也可能为中国国家主席习近平访美提供契机。

美国副总统哈里斯星期六发声明说，2023年APEC峰会将在11月12日那一个星期举行。“我们将在主办年展示美国对印太地区的持久经济承诺。我们期待加强在这整个地区的经济关系，包括增加双向贸易流动和资本自由流动，这支持了美国数百万个就业岗位。”

旧金山是硅谷所在地，在中美竞争日益激烈之际，在加利福尼亚州这个重要城市举行APEC会议，将让拜登政府有机会凸显美国的技术主导地位。

哈里斯说：“加州是举办明年APEC峰会最理想的地方，加州是一个以经济创新著称的州属。”

明年APEC峰会在美国举行是否也将为习拜会制造机会，令人关注。美国总统拜登和习近平几天前刚在峇厘进行两人之间的首次峰会。

习近平上次访问美国是在2017年。当时，他到佛罗里达州同时任美国总统特朗普会晤，可是两国关系后来因贸易、台湾、冠病疫情等课题而急速恶化。

哈里斯星期六在APEC峰会场边同习近平进行了简短交谈。