【世界大解说】俄乌战争一周年 战火硝烟何时灭？

2022年2月24日，俄罗斯总统普京以“去军事化”和“去纳粹化”为由，向乌克兰发动“特别军事行动”。俄军分兵十路，从三个方向大举进犯；乌克兰随即进入戒严状态，并与俄罗斯断交，欧洲局势变得扑朔迷离。

战火延烧一年，交战双方尽皆损伤惨重，更有数以百万的乌克兰难民失去家园颠沛流离，悲戚故事日日上演。

战争爆发后，超过1800万难民逃离乌克兰，至今仍有800万难民流落欧洲各地。（法新社）

在俄乌战事周年之际，《世界大解说》特邀香港城市大学法学院王江雨教授、新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程骆明辉助理教授，一同解析战局究竟将走向何方？

一、战场形势如何演变

俄乌两军的战斗多点开花，一年下来逐渐陷入拉锯战的漩涡。看双方战线在不同阶段如何演变，交战双方分别取得多少战果，又有哪些标志性事件致使矛盾升级。

二、战局为何难解难分？

俄军开战后发动突袭，欲迅速占领基辅，逼迫乌克兰组建傀儡政权。然而战况不遂克里姆林宫之愿，乌克兰军民士气高昂、顽强抵抗，一年下来屡次发动反攻，收复不少失地。对此，两位受访学者都认为战事的胶着程度出乎外界观察家的预料。

自开战以来，乌克兰朝野表现出抵抗外敌、保家卫国的顽强精神。（法新社）

王江雨认为，俄罗斯在之前的军事行动取得了相当多的胜利，可能致使普京冲昏头脑，觉得俄军依旧无往而不胜，“只要滚滚的战车洪流碾压过来” ，乌克兰就会望风而降。可是，俄军本身并非毫无瑕疵，不仅内部存在相当强的官僚主义，而且军队的整体运作能力也较低效。

对他来说，俄乌冲突给了世人新的启示，即在现代战争中，“武器的因素不能忽视，但是人的因素可能更加重要。”

他以美国扶植的前阿富汗政府作比，认为乌军在武器的系统性和体系完整性方面稍显逊色；可是阿富汗军队面对塔利班武装兵败如山倒，而乌克兰却能在保家卫国的精神激励之下战斗至今，“人的因素”就是关键之一。

视频内容：

00:54 俄乌两军拉锯，战场形势如何演变？

02:52 俄乌军力悬殊，北极熊何以久攻不下？

04:54 无人机变空中修罗，双方士兵闻风丧胆

06:21 西方军援成乌军克敌法宝

08:07 援助背后打什么算盘？欧洲竟成大输家

10:38 战事短期难终结，持久战谁更耗得起？

12:18 普京要什么？如何才肯罢休？

三、西方军援纯属正义，还是别有居心？

俄乌战争爆发后，以美国为首的西方国家为乌军提供了大量军事援助。2023年2月20日，美国总统拜登更在战事周年前夕，突然造访基辅，并承诺将加大支援力度，提供更多武器。

美国总统拜登早前会见乌克兰总统泽连斯基时承诺，将再提供新一批总值5亿美元的军事援助。（路透社）

骆明辉认为西方军援对战局的影响至关重要，援助武器的种类也根据战事演变而精心调整，以便切合乌军不同时期的战场需求，从而更有效地发挥援助价值。

王江雨从后冷战时代的美、俄、中、欧四方博弈视角，审视西方援助背后的政治动机与启示。对他而言，美国借力乌克兰，大幅削弱俄罗斯的目的不言而喻；而欧洲在战端开启后，不仅丧失了俄罗斯的廉价能源，也在政治与军事层面紧随美国步伐，失去自主独立性，或成为不折不扣的输家。

四、俄乌战争 如何收场？

俄乌战事持续至今，还要打多久是外界关注的重点。两位学者都认为，战争恐怕难在短期内终结，可能要再耗上好一阵子。除非中途有戏剧性的意外发生，例如俄罗斯内部出现变化，不过事变的概率相对较低。

目前的局面是，俄罗斯战争初期的战略目标已然幻灭，那么对普京而言，现今坚守的谈判红线是什么？

在骆明辉看来，保留至少到2014年为止所获取的领土，是俄罗斯目前较为适中的目标。因此，克里米亚地区的归属将是谈判关键。

而王江雨则认为，俄罗斯去年9月修订宪法，把乌克兰东部的卢甘斯克（Luhansk）和顿涅茨克（Donetsk）两州，以及南部的扎波罗热（Zaporizhzhia）和赫尔松（Kherson）两州纳入版图，因此并吞这四个地区，是俄罗斯精英能够接受的局面。可是如今乌克兰上下群情激奋，自然难以接受割地要求。

最后，王江雨从历史层面溯源俄罗斯对土地的痴迷，认为俄罗斯在战争最后会从乌克兰夺去一大块领土。“就像历史上的沙皇俄国那样，一次又一次，俄罗斯以巨大的牺牲，以非常蛮霸的方式蚕食其他国家的领土。”