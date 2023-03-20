俄罗斯遭西方制裁 越来越依赖与中国通商

（莫斯科法新电）俄罗斯侵犯乌克兰而遭西方制裁后，在国际贸易上几乎“举目无亲”，越来越依赖和中国通商，但这是失衡的经贸关系。

自俄罗斯遭制裁以来，俄中两国贸易额已创下1900亿美元（约2550亿新元）的纪录，以人民币结算的俄罗斯出口的占比从0.5％跃增到16％。

国际金融研究所副首席经济师里巴科瓦说：“对俄罗斯来说，亲近中国绝对至关重要，因为俄罗斯没有多少贸易朋友。”

中俄在能源领域的联系尤为紧密，这领域一直是西方制裁的重点目标。

国际金融研究所说，中国和印度已取代欧盟成为俄罗斯最重要的石油出口市场。去年第四季，俄罗斯对中国、印度和土耳其的原油出口，占了总出口的三分之二。

莫斯科高等经济学院专家齐普拉科夫则指出：“中国公司接管了退出俄罗斯的西方公司腾出的位置。”

莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）研究员基列瓦持同样观点，但她也指出，大多数中国大公司由于和西方市场严密挂钩，因此选择中止在俄罗斯的活动，以免受到潜在制裁的牵连。

物流问题也阻碍了北京和莫斯科之间的贸易增长。

基列瓦说，俄罗斯远东地区铁路线路承载量已经饱和，升级需要一些时间。

远东地区的基础设施，包括日本海的主要石油港口科兹米诺（Kozmino）也很拥挤。

此外，俄罗斯不得不以更低的价格，向中国或印度出售石油，以维持销量。石油价格大打折扣，已经影响俄罗斯的预算。国际能源署说，俄罗斯2月份石油出口收入同比下降42％。

法新社指出，时间会证明中俄迫于形势的互相靠拢会否变成长期可持续的伙伴关系。

英国分析师阿什说：“普京希望与中国建立平等的关系，就像孪生兄弟一样，但事实并非如此。”他说，“俄罗斯别无选择”，只能求助于中国。

卡内基国际和平基金会研究员乌马罗夫也说，俄罗斯的经济稳定“取决于中国”。

克里姆林宫否认两国关系不平等。俄总统助理乌沙科夫说：“俄中关系既没有领导者也没有跟随者，因为双方彼此平等信任。”

但阿什说，俄罗斯的合作伙伴较少，使俄罗斯处于弱势地位。“北京有兴趣保持俄罗斯作为独立于西方的盟友，同时中国也希望俄罗斯被削弱，以便可以利用它。”

乌马罗夫说，俄罗斯对中国的经济依赖仍处于早期阶段。“但在几年或几十年后，这种经济影响力可能会变成更大的政治影响力。”