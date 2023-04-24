俄乌战争爆发后 欧洲军事开支增幅写新高

（斯德哥尔摩综合电）瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）报告指出，俄乌战争爆发后，欧洲去年的军事开支增幅空前，带动全球军费连续八年写下新高。

据这个全球权威军备智库星期一（4月24日）发出的最新报告，区内发生战争使欧洲国家纷纷增加军事开支，去年总体增加13％，是30年来最多的。各国接下来还准备增加预算。

2022年的全球军事开支实际增长3.7％，达到2万2400亿美元（约2万9930亿新元），占全球国内生产总值的2.2％。

就欧洲大陆而言，中欧和西欧国家去年的军事开支达到3450亿美元，按实际价值计算已超过1989年，即冷战时期的最后一年，这是以前从未有过的情况。和10年前相比，这些国家的军费增加了30％。

其中，英国去年的军事开支最高，达685亿美元，估计有25亿美元是对乌克兰的援助。

正在交战的俄罗斯与乌克兰军费增加得最快。去年，乌克兰的军事开支大增640％，达440亿美元，规模排全球第11。

俄罗斯去年的增幅则估计为9.2％，达到约864亿美元。SIPRI坦承，由于俄方自去年2月24日开战以来，金融透明度不足，因此这个估计“非常不确定”。

不过，SIPRI军事开支和武器生产项目主任苏德罗说：“俄罗斯的预算计划与它2022年的实际军费之间的差异表明，侵略乌克兰给俄罗斯造成的损失远超预期。”

俄乌战争使德国打破规范，去年大幅增加军费，这方面的支出排全球第七。德国去年还设立1050亿美元的预算外基金，要从今年起用于强化军事力量。

欧洲其他国家的军费增幅都不小，同比增幅最大的是芬兰（36％），立陶宛（27％）、瑞典（12％）和波兰（11％）。

SIPRI高级研究员达席瓦说，2022年很可能仅是大规模重新武装的开始。“俄罗斯侵略乌克兰，对中欧和西欧的军事开支决策产生直接影响，好几个国家还制定了增加军费的多年计划。因此，我们可以合理地预期，未来几年中欧和西欧的军事开支会继续增长。”

2022年军事开支最多的十个国家中，美国仍排第一，达到8770亿美元，只比前年略微增加。其他依次为中国、俄罗斯、印度、沙特阿拉伯、英国、德国、法国、韩国和日本。

除了欧洲，东亚的紧张局势也促使这个地区的国家增加军事开支。

在中东，沙特的军费增加16％。卡塔尔强化军力并正在落实武器库存升级，军费因此增加了27％。

SIPRI高级研究员田楠说：“近年全球军事开支持续增长，表明我们生活在一个越来越不安全的世界。安全环境日益恶化，各国都加强军事力量以应对，因为他们预计这样的情况不会在短期内改善。”