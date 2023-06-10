乌克兰在乌南展开反攻 俄方称击退敌军

（基辅／莫斯科综合电）根据俄罗斯和多方消息，乌克兰军队已开始在南部地区向俄罗斯军展开大反攻。

其中，俄国军事博客发出的照片显示，德国豹2主战坦克和美国布拉德利战车向乌克兰南部扎波罗热州的托克马克镇（Tokmak）挺进。网上情报库Osint Defender认为，这些照片看起来可信。

《纽约时报》也引述美国三名高官和军事分析员的话说，乌军星期四（6月8日）出动了西方提供的先进坦克与战车，显示乌军终于发起它放话已久的反攻大行动。

乌军星期四在扎波罗热南部多个地点对俄军发动攻势，但没有迹象显示乌军的行动取得突破。

根据俄方，当天早上俄军在扎波罗热地区与乌军交战两个小时。俄方占领区官员罗格夫在Telegram上说：“此时，奥列霍沃（Orekhovo）与托克马克之间的地区战火激烈。”

俄国防部长绍伊古说，乌克兰派出1500名士兵和150辆装甲车进攻俄阵地。他说，敌人在遭受重挫后撤退，总统普京已经收到有关战报。

俄军过后彻夜以巡航导弹和攻击无人机对乌军发动长达数小时的空袭。乌军则称击落了一些导弹和无人机，但仍有一些伤亡。

乌克兰副国防部长马利亚尔星期五在Telegram上说，除了南部，东部城市巴赫穆特和周围几个月来战火一直很猛烈。“前线各个地区的局势都很紧张。”

伦敦国际战略研究所陆战专家本·巴里说：“乌克兰的反攻已经开始。自6月4日以来，乌军一直在前线进攻，试图把俄军堵住，并探查对方的弱点。”

据知，乌方已经组建了约九个突击旅进行反攻。巴里说，照形势看来，俄罗斯是要打持久防御战，关键是俄军有多少预备队可以阻止或反击乌军的攻势。

多数的军事员认为，乌克兰在反攻初期将得蒙受较大伤亡。美国智库外交政策研究所高级研究员罗伯特认为，乌军在战术上取得了一些进展，但估计会持续遭受折损。

华盛顿智库战争研究所的看法相似，并认为反攻行动不太可能是单一的大规模进攻，而可能是数星期内在不同地点展开不同规模和强度的攻势。

路透社：大反攻成败或影响西方对乌支持

路透社报道指出，乌克兰去年以来向西方寻求了数百亿美元的武器配备，大反攻的成败很可能影响西方未来对乌外交与军事支持的形式。

乌军开始反攻后，军火消耗量将随之大增，接下来需要更多的武器配备。美国官员透露，五角大楼最快可能在星期五宣布一项对乌长期武器援助计划，包括提供价值超过20亿美元（约26.8亿新元）的空防配备。

水坝决堤影响数以千计人命 北约秘书长吁成员国加速提供人道援助

另一方面，北约针对乌南赫尔松州的卡霍夫卡水坝被炸，星期四召开紧急协调小组会议。北约秘书长斯托尔滕贝格在会上指出，水坝决堤对数以千计的人命和环境造成严重影响，他呼吁北约成员国加速为乌克兰提供人道援助。

乌克兰能源部长加卢申科说，境内的能源基础设施遭俄军袭击，为扎波罗热核电站提供冷却水的水坝也被炸，因此欧洲对乌克兰的电力供应得增加一倍。

不过，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西说，扎波罗热核电站仍可继续从被破坏的水坝接收冷却反应炉的供水，核电站旁的大型冷却池的水也足以用上几个月。

这个核电站目前有一组IAEA的专家驻守，格罗西定下星期前往视察。