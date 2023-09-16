朝俄仍未公布任何协议 分析：领导人会晤或成果甚微

（符拉迪沃斯托克／首尔综合电）朝鲜领导人金正恩访问俄罗斯期间参观了许多军备设施，不过俄罗斯和朝鲜至今尚未就军事或其他领域签署任何协议。分析认为，朝俄领导人此次会晤或许不如外界想象那般有具体成果。

俄罗斯官方媒体报道，俄防长绍伊古星期六（9月16日）在距离符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）约50公里的克内维奇机场，向金正恩展示了匕首（Kinzhal）高超音速导弹和图-160、图-95，以及图-22M3三款战略轰炸机。绍伊古在介绍这些战略轰炸机时说：“它可以从莫斯科飞往日本，然后再返回。”金正恩也询问从轰炸机发射导弹的情况。

金正恩过后在绍伊古的陪同下，到符拉迪沃斯托克访问俄罗斯太平洋舰队司令部，一行人登上俄护卫舰沙波什尼科夫元帅号（Marshal Shaposhnikov）参观。

另据朝中社报道，金正恩星期五（15日）访问俄罗斯一家军事与民用飞机制造厂时，对俄罗斯航空技术的快速发展、超越外部潜在威胁表示钦佩。

俄总统普京和金正恩星期三（13日）举行会晤，讨论军事、俄乌战争和深化双边合作的问题。不过，克里姆林宫星期五说，俄朝尚未就军事或其他领域签署任何协议。

美韩警告：军事合作违反对平壤制裁 朝俄将付出代价

美国和韩国星期五警告，朝鲜和俄罗斯之间的军事合作违反联合国对平壤的制裁，盟国将确保朝俄为此付出代价。

英国广播公司的报道指出，俄朝至今没有公开两国会谈的任何实质成果，主要展示金正恩到访的盛大场面。目前唯一已知的是，普京暗示他可能会帮助金正恩实现上太空和卫星发射的目标。

分析：俄若分享导弹技术 美国或在朝鲜导弹攻击范围内

韩国国民大学朝鲜军事研究员特尔泰斯基（Fyodor Tertitskiy）说，即使在卫星技术方面，普京的声明也很谨慎，不是明确承诺提供援助，而是强烈暗示可能会考虑提供援助。“这让我们不确定这次峰会，是否会比2019年两人毫无成果的会议产生更具体的成果。”

分析也说，如果莫斯科与平壤分享导弹技术，可能让美国处于朝鲜导弹的攻击范围内。首尔梨花女子大学国际研究学教授伊斯礼（Leif-Eric Easley）说，普京和金正恩在俄远东阿穆尔州东方航天发射场举行会谈，显示普京无视联合国对朝制裁决议。“这应该给其他联合国成员国敲响警钟，即必须加倍对平壤实施制裁。”