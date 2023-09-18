美军：乌克兰要逐出俄军得付高昂代价

（华盛顿／基辅综合电）美国参谋长联席会议主席米利星期天（9月17日）说，乌克兰反攻行动没有失败，但乌军要把俄军逐出领土的目标面临“非常高的门槛”。

米利说，虽然乌军目前的反攻比预期中缓慢，但一直稳步向前。“我知道有一些评论说这次进攻不知何故失败了。但它并没有失败。”他指出，乌军仍然有大量战斗力。“乌克兰人并未到强弩之末。”

米利提醒，要把20万或更多俄军从遭攻占的乌克兰领土驱逐出去，需要相当长的时间，门槛是很高的。

米利也为美国向基辅提供武器援助辩护，指华盛顿一直尽力而为，促请各方不要对增强乌克兰的战力存有不切实际的要求。

外界包括来自乌克兰国内都批评美国援助不够，以致影响战事进展，米利回应说，自从俄乌战争去年2月爆发以来，美国前后已经“非常慷慨”的提供了多达400亿美元（约545.7亿新元）的武器援助和100亿美元的其他援助。

他表示，交付武器的速度取决于后勤，以及乌军对武器的掌握能力。“所以，这不是撒上一些魔法粉末，就可以立即看到神奇效果的。”

乌克兰陆续收复领土 俄军猛轰乌南地区

另一方面，乌克兰星期天收复东部前线城市巴赫穆特以南约九公里的战略重镇克利什基夫卡（Klishchiivka），隔天在乌东和乌南陆续收复一些领土。

乌克兰官方媒体报道，国防部副部长马利亚尔星期一（18日）宣布，乌军已在巴赫穆特地区收复了两平方公里的领土，在南部也拿回5.2平方公里的土地。

与此同时，俄军猛烈轰炸乌南地区。乌克兰空军星期一在社交媒体说，俄军连夜攻击尼古拉耶夫和敖德萨地区，乌军空防系统击落俄罗斯的18架无人机和17枚巡航导弹。

乌克兰总统泽连斯基在视频演讲中大力赞扬乌军士兵奋勇作战，协助国家逐步收复失地。泽连斯基将在下星期访问美国，乌军在战场上的胜利对于乌克兰争取西方盟国支持至关重要。

乌克兰六副防长突被免职

乌克兰政府星期一稍迟宣布解雇六名副国防部长。政府没有给出解雇的理由，但在任命新部长后，此类举动很常见。被免职的包括经常发布俄乌战争最新消息的马利亚尔。

乌克兰政府约两周前任命乌梅罗夫，接替雷兹尼科夫就任国防部长。