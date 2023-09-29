增加战争投入 俄计划明年扩大国防开支近七成

（莫斯科综合电）俄罗斯计划明年扩大国防开支近70%，将大量资源投入到乌克兰战争中，以便应对西方发动的“混合战争”。与此同时，乌克兰表示已为即将到来的冬天做好准备。

根据俄罗斯财政部星期四（9月28日）公布的一份文件，俄罗斯2024年国防开支将同比增长68%以上，总额近10.8万亿卢布（约1500亿新元），是教育、环保和医疗开支总和的三倍左右。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，考虑到俄罗斯正处于“混合战争状态”，扩大国防开支是“绝对必要的”。他补充说：“我指的是针对我们发动的混合战争。”

俄罗斯当局一再指责西方列强通过对乌克兰的军事和其他支持，实际上正在与莫斯科作战。

普京任命瓦格纳前指挥官 监督乌境内志愿部队组建工作

今年6月，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳发生兵变后，军事问题对于总统普京的权力稳定显得更加重要。克宫星期五（29日）发声明说，普京会见了瓦格纳前指挥官特罗舍夫，并任命他监督在乌克兰境内志愿部队的组建工作。

普京在会上说，特罗舍夫拥有在瓦格纳的实战经验，了解为成功推进战斗而需要提前解决的问题。

眼下，俄乌战争交战双方都在加强前线阵地和武器库存，以应对持久的冲突。俄方进行上述动作的同时，乌克兰则在努力争取北约国家等盟国的支援，尤其是长射程导弹等武器援助。

北约秘书长斯托尔滕贝格和英法两国国防部长星期四访问基辅，重申盟友将继续坚定支持乌克兰。乌总统泽连斯基对他们强调，乌克兰与盟友要“一同度过这个冬天”，保护乌克兰能源基础设施和人民的生命安全。

新上任的乌克兰国防部长乌梅罗夫当天会见英国防长沙普斯时也说：“冬天就要来临，但我们已经做好了准备。”