美匿名官员：朝鲜已开始向俄罗斯转移大炮

美国匿名政府官员说，朝鲜不顾美国的警告，已经开始向俄罗斯转移大炮。据分析，此次武器转移是9月朝俄首脑会谈上讨论的结果。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目星期四（10月5日）引述这名匿名官员说，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京在9月的首脑会谈上讨论了军事合作，根据后续措施，朝鲜已经开始向俄罗斯转移大炮。

这名官员说：“目前还不清楚此次武器转移是否为新的长期供应的一部分，也不清楚朝鲜以大炮换取了什么。”

报道指出，朝鲜和俄罗斯越加强军事合作，就越有可能具备威胁美国同盟国韩国、日本，以及全世界的能力。

外界普遍认为，朝俄军事合作的可能性很大，朝鲜可向俄罗斯提供用于进攻乌克兰的炮弹等传统武器，俄罗斯则转让尖端军事技术。

2022年底，美国指责朝鲜向俄罗斯瓦格纳雇佣军组织提供导弹和火箭，供其在乌克兰使用。

金正恩9月访俄与普京举行首脑会谈时，两国没有召开记者会或发表声明，但称双方将就经济合作、人道主义援助、半岛局势等进行广泛讨论。

美国：将动用一切手段切断朝俄武器交易

美国一直警告称，如果确认朝俄进行武器交易，将动用一切可能的手段进行制裁，切断武器交易。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比曾在朝俄首脑会谈前警告：“如果他们决定进行武器交易，我们肯定会采取相应的措施。美国和国际社会都会对朝鲜采取应对措施。”

另外，自由亚洲电台（RFA）星期二（3日）也报道说，9月18日金正恩访俄行程结束回国后，卫星在朝俄边境图们江车站捕捉到了很多货物和列车。考虑到货物和列车数量每天略有差异，不能排除用列车装载货物（武器）运送到俄罗斯的可能性。

朝鲜的军火库存和产能十分惊人，据估计，朝鲜至少拥有约100万吨弹药储备，其中包括各种口径的炮弹、火箭弹、导弹、地雷等。由于这些弹药是从前苏联获得技术和装备后生产的，因此可以与俄罗斯制造的武器互换。