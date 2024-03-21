印度求职者受骗 赴俄被迫参战殒命

（波什旺路透电）印度中央调查局说，一个大型人口贩运网络通过诈骗手法，把至少35名印度男子骗到俄罗斯工作，结果却把他们送到前线打仗，据知至今已有两人在战场上丧命。

其中一名受害者31岁的古玛付了30万卢比（约4830新元）的中介费，去年12月舍下妻儿前往莫斯科，但一到那里，他的护照和手机就被没收，并被迫签下为期一年的合约，必须到乌克兰协助俄军打仗。

古玛的哥哥对路透社说，古玛在军训中被子弹打中腿部，而今年1月11日最后一次发语音信息给家人时，他哀求家人“从那个危险的地方”把他救出来。

古玛是误信YouTube一则招聘贴文而上当的，对方承诺为他提供俄罗斯就业机会和永久居留权。

印度中央调查局说，诈骗团伙还以其他附加好处引诱求职者，例如承诺安排他们入读俄罗斯“不知名的私人大学”、让他们“可免费或以折扣价延长签证”。

目前已有两名受骗求职者的家属说他们的亲人在乌克兰战死了，其中一人的死亡已获得印度驻俄罗斯使馆证实。本月，另有七名印度男子在社交媒体流传的视频中，呼吁印度政府协助他们回国，他们声称自己持着旅游签证进入莫斯科，但却被迫到俄军中当兵。印度外交部表示，已就所有受骗案例与莫斯科交涉。

印度农村失业率居高不下，促使许多人尤其是年轻人到国外寻求收入更高的工作机会，但这起案件引发人们担忧，印度绝望的求职者已沦为网络诈骗分子的目标。

英国网络安全专家阿西夫说：“他们往往使受害人产生紧迫感或绝望感，受害人因而未能慎重思考，容易仓促行事。”