俄罗斯大规模导弹袭击基辅 17人受伤

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯星期四（3月21日）凌晨向乌克兰首都基辅发射31枚导弹，导致17人受伤。这是俄总统普京誓言要报复乌克兰对俄国边境加大袭击力度之后，基辅近期遭受的最大规模空袭。

乌克兰空军说，俄军用11架图-95战略轰炸机向基辅发射了两枚伊斯坎德尔（Iskander）弹道导弹和29枚巡航导弹，全都被拦截下来。

当地官员说，当天凌晨3时左右，基辅拉响了防空警报，掉落的导弹碎片伤及基辅13人及周边地区四人。

基辅军事行政长官波普科指出，这是自2月初以来，基辅首次遭受导弹袭击。导弹碎片导致一个变电站的屋顶、多栋居民楼以及多辆汽车起火燃烧。

基辅居民特提雅娜接受英国广播公司（BBC）访问时，形容当时的混乱场面。她说：“车子在那里燃烧，四周传出爆炸声……我提着猫笼来找我的猫，但没找着。”

俄国防部在每日汇报中说，俄军以“长程精密武器包括匕首（Kinzhal）高超音速导弹对准乌克兰军事目标”，“空袭达成目的，击中所有目标”。

事发后，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体Telegram贴文，呼吁西方国家向乌克兰提供更多防空系统。他说：“这种恐怖行为每日每夜上演……全球齐心协力是可以使其终止的……俄罗斯恐怖分子的导弹不足以绕过爱国者导弹系统和其他世界先进系统……乌克兰现在需要这样的保护，这是能够办得到的，如果我们的伙伴展现足够的政治决心。”

美国总统拜登提出的610亿美元（约819亿新元）援乌配套，因共和党阻挠而卡在国会。星期三到基辅与泽连斯基会面的美国国家安全顾问沙利文对记者说，难以估计美国国会何时会通过援乌配套。

过去两周，乌克兰加大对俄边境地区和炼油厂的打击力度。位于俄乌边界的俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫星期四说，乌军最新一轮空袭造成五人受伤，别尔哥罗德市六栋居民楼超过30个住宅单位被摧毁。

针对乌军对俄领土发动的一系列无人机、火箭和火炮袭击，普京上周誓言将展开报复行动。

俄军星期四也宣称攻占乌东顿涅茨克另一个村庄，此村位于乌克兰上月失守重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西约10公里，是当地本周内第二个落入俄军手中的村庄。

俄国防部在每日汇报中说：“俄军解放了托南克村（Tonenke）。”

在乌军缺乏弹药的情况下，俄军近期在战场上捷报频传。俄方称，攻下阿夫迪夫卡是俄乌战事的转捩点。