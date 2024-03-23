【早知】ISIS-K为何袭击俄罗斯？

ISIS-K是什么组织？

伊斯兰国呼罗珊省（ISIS-Khorasan Province，简称ISIS-K或ISKP）是伊国组织的阿富汗分支。它的名字源于一个旧称，指的是伊朗、土库曼和阿富汗的部分地区。这个组织2014年底崛起于阿富汗东部，以极端残暴为人所知。

它曾是伊斯兰国组织最活跃的区域分支之一，在2018年进入全盛时期，过后因屡遭塔利班和美军重创，成员数量持续下降。

美国坦承，自2021年美军从阿富汗撤离以来，他们针对ISIS-K等阿富汗极端组织的情报能力已大不如前。

ISIS-K可曾攻击俄罗斯？

2022年9月5日，俄罗斯驻喀布尔大使馆发生自杀式炸弹爆炸案，造成两名俄罗斯人员和四名阿富汗平民死亡，另有多人受伤，ISIS-K声称干案。

刚在本月7日，俄罗斯联邦安全局说，它挫败了ISIS-K欲对莫斯科附近卡卢加（Kaluga）地区一座犹太教堂发动武装袭击的阴谋。

ISIS-K在其他地区的恐怖行径则罄竹难书。例如今年初，美国截获的通讯证实，ISIS-K在伊朗制造了两起连环爆炸案，造成近100人死亡。

2021年，ISIS-K趁美国从阿富汗撤军的混乱局面对喀布尔国际机场发动袭击，造成13名美军和数十个平民死亡。

本月初，美国驻中东高级将领说，ISIS-K可能在六个月内，几乎没有预警地攻击美国等西方国家在阿富汗以外的利益。

ISIS-K与俄罗斯有何深仇大恨？

专家指出，ISIS-K近几年一直与俄罗斯总统普京对抗。这主要是因为普京在2015年支持叙利亚总统阿萨德对抗反对派和伊国组织，改变了叙利亚内战的形势。

美国智库苏凡中心（Soufan Center）反恐分析员克拉克告诉路透社：“ISIS-K过去两年盯上俄罗斯，经常在宣传中抨击普京。”

华盛顿智库威尔逊中心南亚研究所所长库格曼说，ISIS-K认为俄罗斯是“惯常压迫回教徒的共犯”；此外，ISIS-K成员中也包括一些对莫斯科不满的中亚激进分子。