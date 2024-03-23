莫斯科音乐厅遭恐袭百余人死亡 俄称四枪手逃往乌克兰途中落网

（莫斯科综合电）俄罗斯首都莫斯科近郊一个音乐厅发生特大恐怖袭击，造成至少133人死亡。伊斯兰国组织宣称干案，俄罗斯政府后来宣布四名枪手干案后试图逃往乌克兰途中落网，乌克兰否认同事件有关。

这是俄罗斯20年来最血腥的恐袭事件。莫斯科时间星期五（3月22日）晚上8时15分左右（新加坡时间星期六凌晨1时15分），至少四名身穿迷彩服的枪手闯入克拉斯诺戈尔斯克市（Krasnogorsk）的“番红花城市大厅”音乐厅（Crocus City Hall），使用自动枪械向观众扫射，并投掷燃烧弹。这个音乐厅距离克里姆林宫只有20公里。

这个可容纳6200人的音乐厅当时座无虚席，凶徒突然闯入开枪，现场顿时陷入一片混乱，众人惊慌窜逃，结果引发践踏。音乐厅内部随后还发生爆炸，引发大火，最终吞没了整栋大楼，酿成更多人死伤。

到截稿为止，官方说已有至少133人死亡，包括三名儿童；另有近百人仍在医院接受治疗，其中多人伤势严重。根据初步调查，死亡原因主要是枪伤和燃烧物中毒。这是自2004年俄罗斯联邦北奥塞梯发生别斯兰人质危机以来，俄罗斯遭遇的最严重袭击之一。

俄联邦安全局星期六向总统普京汇报，共拘捕了11名嫌疑人，其中四人涉嫌直接参与了袭击。当局说，这四名枪手干案后试图乘车逃往俄乌边境，并称他们在乌克兰“有联系”。他们最终在俄国的布良斯克州（Bryansk）被抓，押回莫斯科。俄国内政部后来说，这四人不是俄罗斯国籍。

嫌疑人招供收钱干案

俄罗斯媒体周六则发布据说是嫌疑人招供的视频。其中一名嫌疑人法里丁供称，是“为了钱”干案。他是在本月4日从土耳其入境俄罗斯，招募者一个月前通过社媒Telegram与他取得联系并提供武器，命令他无差别射杀。



法里丁的报酬大约是50万卢布（约7300新元），一半的钱已转到他的银行卡上，另一半对方承诺事成后付款，但他在逃逸途中把所有东西都扔了，包括银行卡。

普京誓言严惩幕后黑手

普京同日向国民发表电视讲话，指这是一个“野蛮的恐怖行径”。他证实四名直接参与恐怖行动的人已被拘捕，并誓言查明并惩罚所有幕后黑手。“无论他们是谁，无论谁在指导他们，我们都将查明并惩处所有支持恐怖分子的人。”

他还说，有迹象显示这些行凶者试图逃入乌克兰，乌方“安排了一个窗口让他们跨境”。但他没有提出证据以支持此说法。

乌克兰总统顾问波多利亚克随即表明事件与乌克兰无关，并指俄方的说法“荒谬”。美国也说没有迹象显示乌克兰涉及此事。

伊斯兰国组织在案发后很快就宣称事情是它们干的，隔天还发出一张照片，称照片中的人就是实施袭击的四名武装人员。

负责调查重大犯罪事件的俄罗斯侦查委员会说，袭击者使用了自动枪械，并使用易燃液体纵火焚烧音乐厅。调查员正在对现场留下的武器和弹药等实物进行弹道、基因和指纹检测。

俄罗斯政治分析员认为，网络上流传的照片和视频显示，袭击者非常专业，“就像雇佣兵一样”。有俄军特种部队退伍军人指出，从目击者的描述和现场视频看来，袭击者显然蓄谋已久，除了用枪，还携带了爆炸装置。

据俄罗斯媒体，由于音乐厅的保安人员没有携带枪械，因此完全无法反抗。枪手干案后乘坐一辆白色雷诺汽车逃离。

出事的音乐厅是俄罗斯内外流行乐坛巨星在俄办演唱会的首选地之一，许多著名的美国和英国流行歌手都曾在这里开唱。

事发后，俄罗斯多地宣布加强安保，尤其是莫斯科的机场、火车站、地铁站、公交车站等人群聚集点，保安部署明显比往常严格。莫斯科等城市也宣布取消所有运动和文化等大型活动。普京对全民讲话时也宣布星期天（24日）为全国哀悼日。