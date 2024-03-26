【东谈西论】莫斯科音乐厅恐袭事件谜团重重

俄罗斯首都莫斯科近郊的 “番红花城市大厅” 音乐厅（Crocus City Hall）上星期五（3月22日）发生恐怖袭击。这是俄罗斯20年来最严重的恐怖袭击，至今已造成137人死亡，100多人受伤。

事发后，乌克兰迅速否认与恐袭有任何牵连，极端组织伊斯兰国（ISIS）则宣布是自己发动了这次袭击。美国也声称这起恐袭是由极端组织伊斯兰国的阿富汗分支（ISIS-K）干案。而俄罗斯官员却把矛头指向乌克兰，指恐怖分子和乌克兰有联系。中国网民则质疑，这起事件是美国在幕后指使。

俄罗斯音乐厅恐袭事件引发了一系列阴谋论，谁是莫斯科音乐厅恐袭事件的幕后黑手？这起事件背后还有哪些谜团待解？它又会对俄罗斯与乌克兰的战争带来什么影响？这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远分析。

精彩片段

中国新闻资深高级记者于泽远：ISIS虽然是个极端组织，但它是有政治诉求的。这一次的几个枪手没有呼喊政治口号、提出任何政治要求，或者扣押人质，而是杀完人就跑 ……而且（枪手）能被活捉，压根没想着自杀。这种作案手段，不像过去那些ISIS的恐怖分子都怀着去当烈士的心态。

主持人韩咏红：（现在成了罗生门）在恐袭案发生后，社交媒体有些评论人第一个反应说是普京自己干的，说普京自导自演这次莫斯科音乐厅的恐袭，目的是要栽赃乌克兰 ……（至于）谁是莫斯科音乐厅爆炸事件的黑手，我们可能永远也不会知道真正的答案。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：