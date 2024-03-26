普京确认回教极端分子发动莫斯科恐袭 但仍暗示与乌克兰有关

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京首次确认莫斯科音乐厅恐袭案是回教极端分子所为，但他仍坚持乌克兰从中获益，基辅政府可能牵涉其中。

普京星期一（3月25日）晚间在通过电视广播的克里姆林宫会议上说：“我们知道这次罪案是回教极端分子干的。”

莫斯科上周五（22日）发生特大恐袭案后，国际恐怖组织伊斯兰国（ISIS）很快并多次声称袭击是它干的，但普京当时发言时不提回教极端分子，反而暗示乌克兰是黑手。如今他确认干案者后，仍暗示他们同乌克兰有关联。

他说：“我们现在想知道是谁下的命令……有必要解答一个问题，为什么恐怖分子在犯罪后企图逃往乌克兰？谁在那里等着他们？”

“这次暴行可能只是那些自2014年以来与我国交战的人，所实施的一系列企图中的其中一个。”普京显然指的乌克兰及盟国。俄罗斯在2014年并吞乌克兰的克里米亚。

普京在这个讨论如何应对袭击的会议上说，莫斯科恐袭案黑手的目的是散播恐慌，因为随着俄军继续向乌克兰挺进，基辅政权或许意图向人民展示它并非全盘皆输。

俄罗斯联邦安全局指出，干案的枪手与乌克兰有联系，但它没有提供可支持这个说法的详情。

至于恐袭是否真是伊国组织所为，克里姆林宫发言人说，有关调查还在进行。俄国当局已拘留11个与此案有关的人，包括四名枪手。

这四名来自塔吉克斯坦的男子星期天（24日）在莫斯科法院被控以恐怖袭击罪，其中两人已经认罪。法院也对另三个涉嫌共谋的塔吉克人下达了扣押令。

3月22日，身穿迷彩服的枪手闯入莫斯科郊外克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅，用自动枪械向人群扫射，并投掷燃烧弹。（法新社）

3月22日当天，四名枪手闯入莫斯科郊外克拉斯诺戈尔斯克市（Krasnogorsk）的“番红花城市大厅”音乐厅（Crocus City Hall），用自动枪械向几千名观众扫射，并投掷燃烧弹。这个音乐厅距离克里姆林宫20公里。

俄罗斯侦查委员会主席在克里姆林宫的会议上报告，此案的死者已增至139人，另有182人受伤。

美国指出，没有迹象显示乌克兰涉及此事。在普京发表上述讲话之际，法国政府表示支持美国所说，即情报显示干案的是伊国组织。

乌克兰则一再指称俄罗斯的说法荒谬。乌克兰总统泽连斯基星期一晚间发表讲话时说：“普京再次自言自语，再次通过电视广播，再次指责乌克兰。”

乌克兰外长库列巴在社交媒体上发贴文说，克里姆林宫“唯一的目标是怂恿更多俄罗斯人，在针对乌克兰的毫无意义和罪恶的战争中送命”。