揭开普京屹立不倒之谜 | 世界大解说

“俄国硬汉”普京在3月17日结束的俄罗斯总统选举中获得87.28%选票，创下苏联解体以来最高得票纪录。

这次胜选也让普京第五度坐上总统宝座，并意味着他有可能成为200多年来任职时间最长的俄罗斯领导人。

刚刚遭遇恐怖袭击的俄罗斯，目前还在跟乌克兰交战，俄国人对于把他们带入战场的普京为何高度信任与支持？普京在俄国政坛长期屹立不倒的秘诀又是什么？

《世界大解说》访问俄罗斯著名政治学家、《全球事务中的俄罗斯》期刊主编卢科亚诺夫教授（Fyodor Lukyanov），以及斯德哥尔摩东欧研究中心政治学者乌姆兰德博士（Andreas Umland），为观众剖析俄国政治强人普京的政治手腕。

视频内容：

00:48 获近九成选票 再赢得六年任期

获近九成选票 再赢得六年任期 03:25 普京对政敌向来毫不手软

普京对政敌向来毫不手软 06:25 全俄特工力保普京政权

全俄特工力保普京政权 11:36 瓦格纳风波显示普京并非安如泰山

瓦格纳风波显示普京并非安如泰山 13:43 俄罗斯在后普京时代会陷入内乱？

精确掌握俄国民众历史心结

俄乌战争爆发以来，面对乌克兰军队的顽强抵抗，俄军损失惨重，表现不如预期。战事拖了三年僵持未决，俄国因发动战争遭国际严厉制裁，陷入内外交困的局面。

让人意外的是，这并没有打击普京在国内的声望。俄罗斯独立民调机构列瓦达中心的民调显示，普京的支持率在今年2月升至86%，高于两年前俄乌开战时的71%，更创下七年来的最高水平。

制图：林玲莉

卢科亚诺夫教授在解读民调结果时分析，这是因为普京精确地掌握了俄国民众在苏联解体后，民族尊严受打击的历史心结。

他说：“多数俄国人认为，苏联解体后俄国蒙受的领土损失、国际地位的下降是不公平的。这可能有点奇怪，但普京对俄国尊严的理解，或多或少与多数俄国人的理解是一致的。”

不过卢科亚诺夫强调，这并不代表俄国人好战或支持普京发动战争。“我不会说俄国人支持战争，但人们支持的是俄国终于展示了它的实力以及它阻止西方扩张的意愿。”

他认为西方国家对俄国的制裁适得其反，并没有达到让俄国从内部崩塌的预期效果。

“西方战略和政治家设计（制裁机制）是希望能影响俄国人，以便在俄国内部酝酿某种情绪，进而导致政权更迭或政策改变。但我必须说结果完全适得其反。这让许多不太支持战争的人更加反西方，更拥护国家政权。”

普京与成千上万的俄罗斯人3月18日聚集在莫斯科红场庆祝克里米亚回归10周年。（路透社）

对政敌向来毫不手软

普京自2000年首次登上总统宝座后，就以强硬手段统治俄罗斯，被冠上“铁腕普京”的称号。他的政敌一般都没有好下场。

2003年4月，莫斯科批评联邦安全局的自由俄罗斯党联合主席尤申科夫（Sergei Yushenkov）在家门外被枪杀，案件至今未破。

2006年10月普京生日当天，揭露俄军战争罪行的俄国调查记者波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya）在莫斯科住家电梯遇害。

同年11月，叛逃并批评普京的俄国前特工利特维年科（Alexander Litvinenko）在伦敦一家酒店的酒吧中毒身亡。

制图：林玲莉

2015年2月，俄国前副总理、知名普京批评者涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在克里姆林宫附近被枪击。

2023年8月，发动叛乱的瓦格纳集团雇佣兵首领普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在同意流亡白罗斯后发生空难丧命。

2024年2月，俄国反对派领袖、普京最尖锐的批评者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在狱中骤逝。

据《基辅独立报》今年2月统计，自普京掌权以来，已有超过20个俄国异议分子死于非命。他清除政敌的霹雳手段让反对力量难以在俄国滋长。

全俄特工力保普京政权

普京之所以能轻松铲除异己，原因在于俄国的特工力量都给他撑腰。

全俄特工武装力量在普京身边构建铜墙铁壁力保他的政权。（法新社）

普京早年曾是苏联克格勃特工，1980年代曾在东德当间谍；90年代升任俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service，简称FSB）局长，之后统领俄罗斯安全委员会（Security Council of Russia）协调各个情报部门之间的工作。

他上台后把熟悉的FSB调到自己麾下调配，利用这把利刃快速控制俄国媒体掌握话语权；同时大力扫除寡头政敌和对他提出批评的异议分子，实现中央集权，树立个人权威。

操纵选举制度 把异己排除在外

制图：林玲莉

此外，为确保自己百战不殆，普京也涉嫌操纵俄罗斯选举制度，控制谁能参选总统。

2017年，俄罗斯中央选举委员会就曾裁决纳瓦尔尼不能参加2018年总统竞选，原因是他有刑事案底。

今年2月，中央选举委员会也以不符合竞选条件为由禁止反战候选人纳杰日丁（Boris Nadezhdin）参选本届总统选举。

乌姆兰德博士告诉《世界大解说》，普京一直立于不败之地的原因。

“所谓的选举纯粹是装模作样，一些小党派因为不重要而获准存在，但是一旦一个政党或政治人物开始受欢迎，变得重要并构成威胁，通常这些政党和政治人物就会以某种方式被排除在选举的政治竞争之外。”

今年2月，俄国中央选举委员会以不符合竞选条件为由禁止反战候选人纳杰日丁（Boris Nadezhdin）参选本届总统选举。（法新社）

瓦格纳风波显示普京并非安如泰山？

普京多年来雄霸俄国政坛，却在去年6月的瓦格纳叛变中，度过了总统生涯最危险的24小时。

这起事件是否释放出普京地位并非坚如磐石的信号？

卢科亚诺夫教授认为，瓦格纳风波反映拥护普京的西罗维基（Siloviki）权力集团存在严重问题，但风波最后快速化解，体现了这套体制的优势而非弱点。

他说：“我不认为类似瓦格纳风波这样的事件会再次重演。这场风波的教训已经吸取了。”

瓦格纳首脑普里戈任（中）去年6月率军叛变进军莫斯科。（路透社）

普京政治寿命取决于俄乌战争走向

2020年6月，俄罗斯举行了修宪公投为普京继续执政至2036年铺平道路。如果普京如愿把最后两个任期做满，届时他将达到83岁高龄，超越斯大林成为苏联—俄罗斯任期最长的领导人。

不过有分析认为，普京政权的合法性已经和俄乌战争绑在一起，普京能否把两个任期做满，取决于战争的走向。

乌姆兰德博士说：“这场战争若以俄罗斯失败告终，会影响俄罗斯的国内政治，削弱普京的权威，使人们对普京的统治能力以及对现有统治精英的未来生疑。所以这是一种新的局面，也是为什么我认为，普京掌权的日子不多了。”

分析认为，普京的政治寿命取决于俄乌战争的走向。（法新社）

普京退位后，多年来以他人格形塑的俄国政坛会出现怎样的局面？

受访学者均认为，俄国政体届时将面临严峻挑战。

乌姆兰德博士说：“俄罗斯面对的问题是他们没有交棒原则来延续政权和决定谁会成为俄罗斯的下一个统治者。目前我唯一能预测的是一旦普京因生理或政治原因下台，俄罗斯将会迎来一段动荡时期。”

从俄罗斯国内外的形势来看，这段动荡时期似乎已然到来。