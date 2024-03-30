俄罗斯：挫败南部恐袭阴谋 逮捕三涉案人

（莫斯科综合店）俄罗斯莫斯科音乐厅发生恐袭一周后，俄罗斯逮捕三名密谋在俄罗斯南部发动恐怖袭击的嫌犯。

俄罗斯联邦安全局星期五（3月29日）宣布逮捕来自中亚国家的三名嫌犯，指他们“计划在斯塔夫罗波尔地区（Stavropol）的公共场所引爆一个装置”。

俄罗斯电视台的视频显示，安全局人员把数名男子按倒在地。俄罗斯新闻社报道，调查人员在其中一名嫌犯家中找到了制造简易爆炸装置的成分和化学物质。

斯塔夫罗波尔位于北高加索地区，与车臣和达吉斯坦等共和国接壤。

音乐厅恐袭案 第九名涉案人被羁押

俄罗斯是在莫斯科近郊的“番红花城市大厅”（Crocus City Hall）音乐厅22日发生恐怖袭击一个星期后逮捕这些嫌疑人。事件导致至少144人死亡、382人受伤。

极端组织“伊斯兰国”表示为这起袭击负责，但克里姆林宫还是一直把矛头指向乌克兰。至3月25日，俄总统普京终于认可了“激进伊斯兰主义者”实施了袭击的说法。俄方已逮捕12名涉案人，包括来自塔吉克斯坦的四名涉嫌袭击者。

俄侦查委员会29日说，音乐厅恐袭嫌疑人在最初的供词和后续审讯中说，他们在袭击之前与之后的行动，都是由一名使用化名的男子通过通信应用“电报”（Telegram）发送语音信息协调。嫌犯透露，他们按指令在干案后开车前往俄乌边境，以越境抵达基辅领取向他们承诺的报酬。委员会将继续调查，以“核实乌克兰情报部门人员是否参与组织和资助恐袭”。

莫斯科巴斯曼区法院先后批准羁押包括四名袭击者在内的八名嫌疑人候审。法院29日批准羁押第九名涉案人，这名男子名为纳兹里马德·卢特富洛伊（24岁），也是塔吉克斯坦人。