五眼联盟罕见警告 中国招募西方军事人员训练解放军

（华盛顿综合电）五眼联盟罕见发出联合公报警告，中国正试图规避限制措施，继续招募西方现役和前军事人员来训练中国人民解放军。

美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五国组成的情报联盟星期三（6月5日）发公报说，中国人民解放军通过南非和中国等民营公司，聘用西方国家的前战斗机飞行员、飞行工程师和空中作战人员，来训练中国的空军和海军飞行员。

公告称，中国军方窃取西方军事专业知识，使中国人民解放军提高空中作战能力，同时深入了解西方的空中战术和技术等。此举将削弱西方的威慑能力，可能提高未来爆发冲突的风险。

声明也说，中方一般通过猎头电邮或军方熟人，或与解放军有密切联系的私营公司进行招募，并以丰厚的酬薪和有机会驾驶中国战机等理由诱使他们加入。

五眼联盟要求相关人员谨防这类情况，并第一时间通报美国联邦调查局或军事调查人员。

一名官员透露，中国军方已从新西兰和英国分别招募至少五名和30名前飞行员。

今年1月，120多名美国和北约官员在德国盟军空军司令部举行会议，讨论应对解放军招募西方训练人员的问题，突显了北约对中国的担忧。

美国商务部去年制裁了中国、肯尼亚、老挝、马来西亚、新加坡、南非、泰国、英国和阿拉伯联合酋长国的十几家公司，这些公司被指为培训解放军飞行人员而招募西方军事人才。

自2022年开始，有消息指“南非测试飞行学院”（TFASA）有超过20名退役的英国陆海空三军飞行员，帮助培训中国军事飞行员。英国国防部同年对此发布“威胁警报”，同时将修法阻止退役军官转为TFASA等机构工作。

在一起备受瞩目的案件中，55岁的前美国海军陆战队飞行员杜根（Daniel Duggan）被指通过南非测试飞行学院，为中国军方飞行员提供训练。他前年在澳洲被捕，澳洲法院上个月批准将他引渡回美国受审。