拜登辩论表现欠佳 引发民主党内部恐慌

（华盛顿综合电）美国总统拜登原本希望，星期四电视辩论能创造新动力，加强他争取连任的竞选活动，然而他陷入停顿和脱节的表现却引发民主党内部恐慌，并再次讨论是否应该提名拜登参选。民主党全国代表大会8月举行，到时会正式提名总统候选人。

《纽约时报》报道指出，拜登不但无法消除选民对自己高龄的担忧，反而让年龄成了核心问题。辩论开始后不久，拜登的表现就立即引起热议。一些民主党人通过社交媒体表达震惊，另一些人私下讨论现在说服拜登让位给更年轻候选人是否为时已晚。

一名曾公开坚定支持拜登的民主党策略师说，拜登已耗尽民主党人对他的爱戴，即将面对越来越多要他让位的呼声。

一群民主党众议员密切观察这场辩论，一名不愿透露姓名的该党众议员承认，这对拜登来说是一场“灾难”。这名众议员说，他们正在讨论是否需要一名新的总统候选人。

拜登的民调支持率一直欠佳，这已引起民主党内越来越大的担忧。拜登和民主党的知名捐款者比尔（Mark Buell）在电视辩论结束后便毫不客气地说，拜登必须认真考虑自己是否是最佳的获提名人选。

比尔说，他尚未呼吁拜登退出，但强调“民主党领导层有责任前往白宫，清楚表明美国人的想法，因为民主受到了威胁，我们都很紧张”。

被视为是可能替代拜登的人选之一的加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom），对更换候选人的讨论淡然处之。

纽森对记者说：“我永远不会背弃拜登总统。我不知道党内有哪个民主党人会这样做，特别是在今晚之后。”

政治博彩网站PredictIt.org的投注显示，拜登赢得提名的预期概率在几个小时内大幅下降。投注者基本认为拜登获得提名的机会只有60％。不过，没有迹象显示，民主党一些党领袖比如参议院多数党领袖舒默、前众议院议长佩洛西等人会同意临时换人。

下一场总统辩论定在9月10日举行。纽时说，现任总统经常在大选的第一场辩论中受挫，这可能是因为生疏或过于自信的缘故，但在许多情况下，他们之后会以更强劲的表现来挽回劣势。

彭博社说，要临时换人会很难，因为拜登在党内初选已经获得了99％的党代表票，如果没有特殊情况，也没有后备计划，不太可能将他从名单中除名。