乌克兰即将迎来新学年之际，俄军近期接连袭击当地印刷厂、出版社和文化设施，已造成约1200万本书被毁，其中包括大量教材。乌克兰方面指这些袭击正在威胁出版业和文化遗产，俄罗斯则否认蓄意攻击民用目标。

英国广播公司报道，基辅郊区一家印刷厂日前遭俄军导弹击中，厂房和印刷设备几乎全毁。这家印刷厂原本正加紧赶印130万本新学年教材，数量约占乌克兰全国教材供应的10%。

印刷厂商业主管海岱说，过去两个月，乌克兰多家大型出版社的物流仓库和印刷设施遭袭，大量书籍付之一炬。当地媒体报道，俄军今年已摧毁约1200万本书，相当于乌克兰今年印刷书籍总量的约三分之一。

过去数周，乌克兰有超过35处出版和印刷设施遭到袭击。基辅著名的波恰伊纳二手书市场也遇袭，数百个摊位和大量旧书被烧毁。

袭击范围还波及博物馆、美术馆、电影制片厂、图书馆和歌剧院等文化设施。

今年6月，列入联合国教科文组织世界遗产名录的基辅洞窟修道院也在无人机和导弹袭击中受损，其中圣母安息大教堂屋顶一度起火。修复工程预计耗资1120万美元（约1430万新元），需时约两年。

乌克兰文化部长别列日娜说，俄军对文化设施的袭击不能与战争本身分开看待。她指俄罗斯试图削弱乌克兰作为独立民族和国家的身份，因此文化遗产和历史象征也成为战争中的目标。

乌方称，自全面战争爆发以来，已有超过1900处文化遗产和2000多个文化机构遭到袭击或破坏。乌克兰目前正加快把艺术、文学和历史资料数码化，以减少实体文物和书籍遭毁后无法恢复的风险，也确保学生仍能取得学习材料。

联合国教科文组织总干事哈立德·埃尔阿纳尼近期访问基辅洞窟修道院时，对当地文化遗产遭受的严重破坏表示痛心，并重申文化财产受国际法保护，任何针对文化遗产的袭击都应受到谴责。

俄罗斯总统普京过去曾公开强调俄罗斯人与乌克兰人的历史和民族联系，并质疑乌克兰作为独立国家和文化实体的历史基础。

俄罗斯驻英国大使馆则向英国广播公司回应称，乌克兰文化遗产受到破坏也与乌克兰政府自身政策有关，并指一些文化设施被用于掩护军事目标。

克里姆林宫长期否认蓄意攻击民用目标，但俄军近年来大规模导弹和无人机袭击多次击中住宅区和其他民用基础设施。