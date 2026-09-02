（伦敦讯）俄罗斯自2023年起协助伊朗研发和测试使用冲压发动机的先进超音速巡航导弹，帮助伊朗获得威胁部署在中东地区的美国航母和军舰的能力。

英国《金融时报》星期三（9月2日）报道，通过分析泄露的俄罗斯信函、出行记录和军用专利资料，相信莫斯科向德黑兰进行的重大军事战略技术转让早在2023年便已开始，并持续至今年6月。

这项代号为“C430L”的秘密计划，核心任务是帮助伊朗研发一套冲压发动机推进系统（ramjet propulsion system），即在超音速飞行时发动机可以从外界吸气，从而延长飞行距离的动力系统。导弹与军事专家指出，这种技术几乎可以肯定将用于反舰和陆攻巡航导弹。

报道指出，伊朗已搭建并测试冲压发动机推进系统，但目前没有证据显示，伊朗已部署俄罗斯协助研发的超音速巡航导弹。

根据泄露的资料，这项计划由俄罗斯国防出口公司（Rosoboronexport）及负责火箭设计的切洛梅设计局（NPO Mashinostroyeniya）共同推进，相关官员与工程师在2023年合作签署前就曾多次前往伊朗。在2025年，俄罗斯工程师分析了伊朗提供的测试数据，给出专业的建议，并计划再派代表团前往伊朗。

超音速巡航导弹同时拥有高速和低空飞行的能力，使留给防空和反导系统的拦截时间更短。曾任美国中央情报局军事分析师的兰姆森（Jim Lamson）直言，伊朗拥有这种全新战略武器系统，将会对美国海军舰艇构成实质威胁。

不同于一般技术转让 显示两国更深层合作

伊朗已能研发日益先进的弹道导弹，包括高超音速武器，也能生产用于较慢速巡航导弹的涡轮发动机。不过，能让巡航导弹以超音速长距离飞行的冲压发动机，是德黑兰数十年来一直试图突破的技术空白。俄罗斯则是少数掌握这项尖端技术的国家之一。

与一般技术转让中，提供设计蓝图或武器实物不同，C430L计划是一种更深层的合作，即俄罗斯帮助伊朗掌握自主研发先进战略武器系统所需的技术。一旦伊朗掌握了冲压式发动机技术，他们可以围绕这项技术，研发一系列武器并不断改进，且减少对外国供应商的依赖。

英国武器流向调查机构战争武器研究的资深分析师、伊朗导弹专家欣茨（Fabian Hinz）指出，俄罗斯此次转让的是极具战略敏感度的军事技术，必定获得了最高层的政治批准。

2024年，西方国家向乌克兰提供远程导弹时，俄罗斯总统普京曾警告，会向可能对这些国家发动攻击的地区提供同级别的俄制武器。

普京也在星期二（9月1日）与伊朗总统佩泽希齐扬会面时说，在美伊冲突的艰难时期，莫斯科正向德黑兰提供所需的帮助和供应所需的物资，但没有做具体解释。