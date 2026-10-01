随着对乌克兰的战争持续重塑俄罗斯财政，军事开支至少未来三年将维持高位，迫使政府从对采矿业征收暴利税到出售被没收资产所得等各种渠道寻求新增收入。

彭博社星期四（10月1日）报道，根据俄罗斯政府提交议会的一项法案，俄罗斯计划在未来三年将军事开支维持在接近创纪录的水平。俄乌战争如今已进入第五个年头，仍持续消耗巨量资源。2027年战争支出将设定为约17万亿卢布（约2604亿新元），较此前目标高出27%，2028年仅小幅降至16.6万亿卢布。

为筹措这笔资金，政府将不得不更大程度地从几乎所有其他经济领域汲取资源，包括提高税率、增加规费及开拓其他收入来源。战争带来的压力加上能源收入减少，已压缩政府的腾挪空间。今年预算赤字预计约占国内生产总值的2%。

采矿业和化肥业面临的新增负担将最为沉重。政府计划，当某些以卢布计价的大宗商品全球平均价格较2025年基准水平高出至少10%时，将征收最高达超额利润30%的税款。

黄金矿企将面临20%的暴利税。政府预计，对采矿和金属行业征收的新税每年可带来约2000亿卢布收入。

未来几年的更广泛增收措施还包括对股息征收新税、调整利润税、增加其他来源的征收收入，以及通过出售被没收资产所获取的收益。