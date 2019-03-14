王金平：我参选中华民国总统到底

台湾2020总统大选逼近，国民党内拱高雄市长韩国瑜选总统的声浪不减，前立委蔡正元昨天更在面簿推“梦幻组合”，主张由韩国瑜选总统、前立法院长王金平当副总统的“韩王配”。对此，王金平今天受访仅数度称“尊重”。至于“副手”是否可能成为2020选项一事，他直回：“我老早讲过我不会当副手，也不会留在立法院”，就是参选2020总统到底，“请不要再问这个问题”。

据中时电子报消息，王金平今早会晤新党主席郁慕明，并在会前受访表示，不晓得郁慕明要谈些什么，但总是要藉这个机会拜托他，“每一位都需要拜托，像我需要向你（媒体）拜托，要多加支持。”对于前新北市长朱立伦接连拜访台中市长卢秀燕、前立委顏清标，王金平说，每个人都有权利去拜访、每个人也都能是请托的对象，非常高兴大家能有好的互动，这也是国民党团结的一环。

至于下一步是否会去请益亲民党主席宋楚瑜，王金平表示，应该都是要拜访、请托的对象。

被问及党内传出“韩王配”，是否有可能？王金平说，每个人的看法不同，这是他们多项看法中的一种，就尊重。至于韩国瑜是否有私下表达不选，他表示没有跟韩国瑜谈选举的事，“到今天为止没跟他谈有关2020选举的事，包含立委在内，都没有。”

对于国民党党主席吴敦义称不排除万分之一机会徵召韩国瑜，王金平回应称：“我们也尊重，主席有主席的权利”。谈及“副手”是否可能成为2020选项一事，王金平先是直言“现在怎么还在问我这个问题，请不要再问这问题好不好”，并重申老早讲过不会当副手，也不会留在立法院，“我就是参选2020年中华民国总统到底”。