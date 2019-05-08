华为加拿大公司公布三项承诺

据中新社报道，华为加拿大公司当地时间5月7日在多伦多宣布三项承诺，内容分别涉及其在加拿大的产品研发、人才培训和企业社会责任。

华为加拿大公司当天下午举办媒体日活动，介绍其最新动向与技术突破。该公司表示，将把5G移动网络技术带到加拿大，并支持当地经济发展、服务社区。

华为加拿大公司的承诺之一是，在今年年底前，发布首款专门面向加拿大市场的5G智能手机。

另一项承诺是，到2020年，华为加拿大将为超过一千名加拿大人提供信息通信技术培训。相关工作将通过华为的授权学习合作伙伴计划和加拿大各地的其他类似计划来实施。

该公司同时承诺，将与当地慈善机构合作，尽快为加拿大首都渥太华春季洪水救灾捐款10万加元。华为在渥太华的员工可以选择带薪休假，以便作为志愿者参与抗洪救灾及灾后清理工作。

该公司在此次“媒体日”活动中，对5G设备、无人机连接、物联网应用、云混合和虚拟现实、智能手机、WiFi6等方面的产品或技术进行了讲解和演示。

华为加拿大公司总裁李红波表示，加拿大是华为5G研究的所在地，该公司为努力确保站在5G技术的前沿。

华为加拿大首席安全官奥莉薇拉·扎塔扎罗（Olivera Zatezalo）表示，该公司每年将其研发预算的5%用于网络安全问题。网络安全对于华为而言，是一项至关重要的企业战略。

华为加拿大公司成立于2008年，目前在加拿大各地拥有逾千名员工，其中超过600人是工程师。