中国驻印度大使罗照辉即将离任 两次出使印度

中国驻印度大使罗照辉18日辞行拜会印度外长斯瓦拉吉，使馆李碧建公使、李亚参赞，印外交部东亚司联秘傅鹏飞在座。

据澎湃新闻19日引述中国驻印度大使馆网站报道，罗照辉感谢斯瓦拉吉外长和印外交部同事们给予的支持与协助，表示第二次出使印度两年多，是自己外交生涯中非常难忘的记忆。

上述报道意味着，中国驻印度大使罗照辉即将离任。

罗照辉1962年2月生出生于湖北，华中师范大学学士、北京大学硕士，华中师范大学兼职教授，曾在中国社会科学院研究南亚问题。

在外交部工作期间，罗照辉曾负责北美、亚洲、涉外安全以及东南亚国家联盟、东盟地区论坛和南亚区域合作联盟等事务，先后担任过中国驻印度、美国、新加坡、巴基斯坦使馆外交官。

他曾于2007年3月至2010年6月任中国驻巴基斯坦大使，2010年6月至2011年3月任外交部涉外安全事务司司长，2011年3月后出任外交部亚洲司司长。

2014年5月，罗照辉接替章均赛担任中国驻加拿大大使，当时外交部亚洲司司长职务由孔铉佑接任。2016年9月，罗照辉接替乐玉成出任中国驻印度共和国特命全权大使并工作至今。

另据《联合早报》早前报道，目前，中国驻外大使的行政级别涵盖副部级、正司级和副司级，其中多数驻外大使都是正司级，只有驻美、俄、日、英、法、德、朝鲜、印度、巴西等国大使，以及驻欧盟、驻联合国代表由副部级高官担任。而中国现任驻美国、俄罗斯、日本等国家的副部级大使，都不同程度存在“超龄服役”现象。